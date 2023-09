Letzte Gelegenheit

Seeliger/imago Power von der Eastside: Demo für den Erhalt von DT 64 (Berlin, 18.4.1991)

Die Ausstellung »Power von der Eastside! DT 64 – Das Jugendradio und seine Bewegung« beendet (vorerst) ihre Tournee durch die ehemalige DDR im Puschkinhaus in Halle/Saale. Die Schau des Magazins Zonic beamt den Schauer zurück in die wilde Zeit vor dreißig Jahren, als die Jugend im angeblich demokratieindolenten Osten um ihr Radio kämpfte – und verlor. Zur Vernissage am Freitag um 18.30 Uhr werden auch zwei DT-64-Veteranen erwartet, Marion Brasch (jetzt Radio 1) und die lebende Repetiermaschine Rex Joswig (auch Herbst in Peking).

Das Raffinierte beim Radiohören ist, dass man Augen und Hände frei hat und also etwas tun kann. Für das Podcasthören gilt dasselbe. Und was tun Podcasthörer beim Hören? Einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands Bitkom zufolge fahren die Deutschen am liebsten dabei Auto (48 Prozent), natürlich, danach kommen Putzen oder Aufräumen (38 Prozent). Nur fünf Prozent tun es beim Radfahren, diese Gruppe dürfte auf natürliche Weise sukzessive kleiner werden.

Programmvorschläge zum Putzen und Plätten: »Warum soll ich denn nicht mein Leben genießen? In zehn oder zwanzig Jahren ist alles vorbei«, schrieb Brigitte Reimann als 23jährige in ihr Tagebuch. Aus diesem lesen Renan Demirkan und Winnie Böwe im Hörspiel »Ich bin so gierig nach Leben« (NDR/DLR Berlin 2000, Mi., 20.04 Uhr, NDR Kultur). Im Dresdner freien Radio gehört »Róža Domašcyna« das Mikrofon, die sorbisch und deutsch dichtet und erzählt (Mi., 21 Uhr, Coloradio). Zum 50. Todestag von Pablo Neruda bringt die »Lese­zeit« eine archivgereifte Auswahl aus dessen Autobiographie »Ich bekenne, ich habe gelebt«, am Mikrofon: Horst Schäfer (Rundfunk der DDR 1975, Do. und Fr., 9.04 und 19.04 Uhr, MDR Kultur). Im Rahmen der Debatte um die Gemütsuntiefen des rätselhaften Zonendödels sprechen »prominente Stimmen im Kunstbetrieb« von einer Ausgrenzung der »Kunst aus der DDR«, hörte der Südwestrundfunk, und, unerhört: Das müsse aufhören! (Fr., 8.30 Uhr, SWR 2) Als »Amy Wine­house« im Sommer 2011 starb, habe ich so lange beim Deutschlandfunk angerufen, bis er eine Sondersendung gebracht hat. Der ORF offeriert auch ohne Bombendrohung eine zweistündige »Spielräume – Nachtausgabe« zu ihrem 40. Geburtstag, den sie am 14. September mit Dean Martini verbracht hat (Fr., 22 Uhr, Ö 1). Die grandiose Schneeberger, auch weißwurstfern bekannt von Polt-Kooperationen und aus dem »Monaco Franze« (»Immer des Gschiss mit der Elli«) bekommt vom BR zum Lenzefest ein »Bayerisches Feuilleton« geschenkt: »Gisela Schneeberger zum 75. Geburtstag« (Sa., 8.05 Uhr und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Europa­premiere der ersten namibischen Oper: Ein muttersprachliches Ensemble und das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Eslon Hindundu, dem Komponisten, führten am 14. September in Berlin die Geschichte von »Chief Hijangua« auf, der seine Leute an die Deutschen verrät (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Am Sonntag morgen können Sie Ihre Kinder auf eine Insel mit zwei Bergen schicken: »Einmal nach Lummerland, bitte!« (So., 8.04 Uhr, HR 2 Kultur). Abends haben wir die Wahl zwischen der ersten Hälfte des Hörspiels nach Lutz Seilers Roman »Stern 111« (RBB 2023, So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) und dem neuen Programm des österreichischen Kabarettisten Hosea Ratschiller (So., 19.05 Uhr, Ö 1). Die letzte Empfehlung sei ein Originalhörspiel von Wolfgang Kohlhaase, »Die Grünstein-Variante«, u. a. mit Kurt Böwe und Rolf Ludwig (Produktion: Rundfunk der DDR 1976, Mo., 22.04 Uhr, MDR Kultur).