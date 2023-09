Studie: Arbeitsdruck durch Personalmangel

Berlin. Der Personalmangel in Deutschland hat einer Studie zufolge »erhebliche Auswirkungen« auf die Einstellung der Beschäftigten zu ihrem Beruf. 59 Prozent der Befragten berichteten demnach von Personalmangel im eigenen Unternehmen und fast jeder dritte (31 Prozent) von dadurch gestiegenem Arbeitsdruck, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Versicherers HDI hervorgeht. Zudem sei die Bindung zum Beruf nach Corona auf ein Rekordtief gesunken. Als Folge des Personalmangels gaben die Befragten neben mehr Arbeitsdruck auch stockende Arbeitsabläufe sowie eine wachsende Bereitschaft zum Jobwechsel an. (AFP/jW)