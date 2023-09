imago/United Archives International Beifall vom österreichischen Botschafter: Chile im September 1973

Der Historiker Gerhard Oberkofler hat anlässlich des 50. Jahrestages des faschistischen Putsches in Chile die Rolle der österreichischen Botschaft in dem südamerikanischen Land im Putschjahr 1973 untersucht. Er ist dabei auf eine »dem Außenministerium aus der Botschaft in Santiago de Chile gelieferte tückische Melange von ideologischen Unterstellungen und Zuweisungen« gestoßen. Manches deute darauf hin, dass die von Botschafter Adolf Hobel geleitete österreichische Vertretung »dem internen Austausch von jenen Chilenen diente«, die an der Vorbereitung des Putsches »interessiert waren«.

Oberkofler legt eine Auswahl von interessanten und vielsagenden Dokumenten vor. Er schreibt, Hobel habe Präsident Salvador Allende darin durchweg als »verbrecherischen Klassenkämpfer« charakterisiert. In der Tat zeichnen sich diese Berichte durch eine unverhohlene Feindseligkeit gegenüber der chilenischen Regierung aus. Im Januar 1973 suggerierte Hobel in einem Bericht, Allende habe bereits mehrfach bewiesen, dass er sich über die »Meinung der Volksmehrheit geflissentlich hinwegsetzt«. Im März sah er den Präsidenten »in dauerndem Kampf mit den obersten Organen des Staates«, im Mai konstatierte er »Ansätze für ein richtiges Rätesystem« und ereiferte sich darüber, dass bei der Parlamentseröffnung an die Stelle des »einst vorgeschriebenen Fracks Straßenkleidung getreten ist«. Den chilenischen Kardinal Henriquez nannte Hobel »sehr links«, weil er die »Volksdemokratisierung« des Schulwesens akzeptiert habe. Nach der Parlamentswahl im März ging Hobel, so Oberkofler, zu »Greuelgeschichten« über.

Es überrascht deshalb nicht, dass Hobel den Putsch im September 1973 als »Sieg der Zivilisation gegen den Marxismus bejubelt« hat, wie Oberkofler zusammenfasst. Er vermerkt, dass der sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky und der parteilose Außenminister Rudolf Kirchschläger die Berichte »offenkundig ohne Widerspruch, also amtlich zustimmend« zur Kenntnis nahmen. (jW)