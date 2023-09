Nachschlag: City of Quartz

imago/EntertainmentPictures Jason Statham hielten als Amokläufer nicht nur die Drogen am Leben; Sex und Schmerz waren ebenfalls wichtige Bestandteile der Kur

Die Formel stammt aus dem Film-noir-Klassiker »Death on Arrival«: Ein Mann wird vergiftet, hat nur noch kurze Zeit zu leben und möchte sie zur Rache nutzen. Das Gift bewirkt Herzstillstand, sobald der Körper zur Ruhe kommt. Als Gegenmittel wird die Radikalkur permanenter Adrenalinzufuhr verschrieben. Wie ein wahrhaft zeitgenössischer Drogensüchtiger hat er eine Mobilfunkverbindung zum Hausarzt. Der ist zwar auf einem internationalen Kongressrummel mit zuvorkommenden Callgirls ausreichend beschäftigt, leidet also ebenfalls an akuter Zeitknappheit, geizt aber dennoch nicht mit Ratschlägen, welche Drogen angemessen sind, um in Los Angeles Amok zu laufen. Durch die Einblendung des Stadtplans werden die einzelnen Schmerz-Sex-Drogen-Schauplätze miteinander verbunden. Der Amoklauf ist tatsächlich eine Stadtrundfahrt. Ideal­typische Junkies der Gegenwart erkunden ihre Stadt und deren Soundtrack. Dabei haben sie ganz neue Drogen im Blut, einen digitalen Stadtplan im Kopf und totale Zerstörung im Herzen. (aha)