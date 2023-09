Anna Jörke/jW »Canto que ha sido valiente / siempre será canción nueva« (Das Lied, das tapfer war, wird für immer ein neues Lied sein) – Victor Jara, »Manifiesto«

Bevor es für Víctor Jaras Tochter Amanda Jara und die Historikerin und Musikerin Yolanda Marvel zum Abschluss ihrer vom Leipziger Felsenkeller initiierten Tour des Gedenkens am Sonntag noch nach Cottbus ging, traten sie am Sonnabend in der ausverkauften Maigalerie der jungen Welt sehr erfolgreich an, ihr Publikum in Berlin-Mitte zu begeistern. Der Termin war mit Bedacht gewählt für diesen, wie jW-Chefredakteur Stefan Huth einleitend formulierte, »zweiten, ganz besonderen Höhepunkt der Chile-Veranstaltungsreihe«. Es war der 23. September, an dem genau fünfzig Jahre zuvor der chilenische Dichter und Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda – wie die Ergebnisse neuerer Untersuchungen nahelegen als Opfer eines Giftmordes – verstarb.

Auf der Bühne begrüßt wurden neben Amanda Jara und Yolanda ­Marvel auch der den Abend moderierende Leipziger Stadtrat Volker Külow sowie jW-Autorin Carmela Negrete, die aus dem Spanischen übersetzte. Vor und nach den drei Gesprächsblöcken der Finissage, der auch der Kurator der Ausstellung, Gerald Warnke, beiwohnte, interpretierte Yolanda Marvel zur Gitarre feinfühlig Jaras Lieder. Los ging es mit den Titeln »El Cigarito« und »El Arado«. Danach sprach Amanda Jara über die Einflüsse und den musikalischen Werdegang ihres Vaters, den Volksliedsammler, der »keine Postkartenlieder«, sondern eben über das Leben und die Sorgen der einfachen Leute sang. Gerne kam Jara auch Külows Bitte nach, über die Musikerbewegung des »Nueva Cancion« (wörtlich: Das neue Lied) zu sprechen, die ihr Vater wesentlich prägte. Intime Einblicke gab sie zudem in ihre von der Wärme und Zärtlichkeit ihrer Eltern erfüllte Kindheit, in der es immer Grund für Tanz und Gesang gegeben habe

Nach dem 1967 von Jara in Bolivien über Che Guevara geschriebenen Lied »El Aparecido« (Der Auftauchende) sowie dem Titel »Te recuerdo Amanda« folgte der bewegende zweite Gesprächsblock. Nun berichtete Amanda Jara unter Tränen von der Situation in Chile nach dem Wahlsieg Allendes, dem faschistischen Putsch, über die Ermordung ihres Vaters und ihr Exil in London während ihrer Kindheit. Ihrem Kampfgeist aber konnten ­Jaras bittere Erinnerungen nichts anhaben. Kraft gab ihr damals wie heute schließlich die erfahrene »internationale Solidarität, die mit Liebe erfüllt und mit Lust, nach vorne zu gehen«. Und weiß sie doch zu gut: »Man kann den Menschen töten, aber nicht das Werk.«

Nach weiteren Jara-Interpretationen zur Gitarre kam Amanda Jara auf die aktuelle, nicht nur für chilenische Linke unbefriedigende Situation in Chile zu sprechen und berichtete von der Organisation der extremen Rechten des Landes, die eine wiederum schlecht organisierte Linke bekämpfe, die den Kontakt mit den einfachen Leuten verloren habe und diese daher auch schlecht repräsentiere. »Unsere Hoffnung ist jetzt nicht da«, muss Carmela Negrete Jaras Einschätzung übersetzen. Die Hoffnung hat Jara dennoch nicht verloren, sonst würde sie mit der Victor-Jara-Stiftung nicht mit so viel »Fröhlichkeit, mit Lust und ohne Frustration« für die Wiederauferstehung der Linken kämpfen. Schließlich gelte es, »nicht zurück, sondern nach vorne zu blicken und den Widerstand zu organisieren«. Nur »nicht niederschlagen lassen« dürfe man sich, lautet Amanda Jaras kämpferisches Schlusswort, das Moderator Külow zurecht »ein tolles« nannte. Als wenig später der letzte Akkord des Jara-Songs »Manifiesto« erklang, war ein »berührender und Kraft gebender Abend« allzu schnell vorbei. Ob es sich tatsächlich um eine Finissage handelte, wird sich übrigens noch zeigen, denn aufgrund des großen Publikumsinteresses wird erwogen, die Ausstellung »Das Wandbild der chilenischen Brigade ›Pablo Neruda‹ und seine Entstehung« zu verlängern.