Selbstdarsteller des Tages: Sebastian Kurz

Georg Hochmuth/APA/dpa Österreichs ehemaliger Kanzler Sebastian Kurz hofft auf ein Comeback (29.9.2019, Wien)

Er gilt als der produktivste Hollywood-Schauspieler: James Hong, Gaststar und Synchronsprecher vieler Fernsehserien wie »Big Bang Theory« oder »Law & Order«, soll in 600 Produktionen mitgewirkt haben. Doch Hong schaffte niemals, was nun dem österreichischen Filmstar Sebastian Kurz gelang: Mit perfekter Haarmatte, riesigen Ohrwascheln und unverwechselbarer, präpubertäre Stimme wurde er weltberühmt. Jetzt spielt er gleich in vier Filmproduktionen dieselbe Hauptrolle.

Er ist der Star des derzeit in Wien laufenden Kurzfilmfestivals. Zur Premiere im Artis kamen die konservative Regierung und alle ÖVP-Parteigranden. In »Kurz – Der Film« spielt er die einzige Rolle, die er kann: einen geilen Wiener Jungpolitiker im schwarzen SUV, der von »linken Zellen der Staatsanwaltschaft, die am linken Auge blind sind« (Filmkritiker und ÖVP-Parlamentarier Andreas Hanger) am Politcomeback gehindert werden soll.

Ein packender Politthriller voller Korruption, Lügen, Intrigen, und ganz Österreich fragt sich: Kommt er zurück? Spoileralarm: Gut möglich, denn während die Staatsanwälte nur mit dem rechten Auge sehen, hat Kurz den Weitblick.

Kritischer ist der wenig später angelaufene Streifen »Projekt Ballhausplatz« von Kurt Langbein: »Unter dem Deckmantel Dokumentarfilm wird Kurz denunziert«, resümiert ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner in ihrer Filmbesprechung.

Das ließ die ÖVP nicht auf sich sitzen: Zeitgleich lief »Sebastian Kurz – The Truth« auf der Streamingplattform Vimeo an. Der auf internationales Publikum abzielende Streifen des kroatischen Regisseurs Jakov Sedlar soll Kurz’ »Kampf gegen Antisemitismus« und für die »Verbesserung der österreichisch-israelischen Beziehungen« darstellen.

Wie alle großen Schauspieler wildert Kurz in verschiedenen Genres. Derzeit finanziert das Österreichische Filminstitut die Komödie »Ganz kurz Kanzler«.