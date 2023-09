Blut geleckt

Irakli Gedenidze/REUTERS Flüchtlinge aus Bergkarabach passieren am Sonntag einen Checkpoint in Armenien (Kornidzor)

Eine knappe Woche nach Bakus Angriff auf Bergkarabach, der innerhalb von 24 Stunden mit der Kapitulation der international nicht anerkannten armenischen Republik endete, wollen sich am Montag der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan treffen. Der Ort ihrer Zusammenkunft – die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan – signalisiert die weitere politische Stoßrichtung ihrer pantürkischen Allianz.

Die strategische Bedeutung von Nachitschewan hatte bereits der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk erkannt, der im russisch-türkischen Freundschaftsvertrag von 1921 das Gebiet als autonomen Teil des aserbaidschanischen Territoriums anerkennen ließ. Erst nach einem Gebietstausch mit Iran 1932 kam die Türkei zu einer gerade einmal 17 Kilometer langen Grenze zur damaligen Autonomen Sozialistische Sowjetrepublik Nachitschewan. Seit rund drei Jahrzehnten kann Aserbaidschan seine Exklave nur auf dem Luftweg erreichen.

Eine deswegen angestrebte Landverbindung, der sogenannten Sangesur-Korridor, durch Armenien hätte gewichtige geopolitische Vorteile für die Türkei und Aserbaidschan. Damit würde sich eine auch für Handel und Energietransfer nutzbare Route vom Mittelmeer bis zum Kaspischen Meer eröffnen. Ihrem Vorhaben kamen die Strategen in Ankara und Baku nach dem 44-Tage-Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien 2020 deutlich näher – auf dem Papier. Im Waffenstillstandsabkommen war die Öffnung einer Überlandstraße unter Kontrolle russischer Truppen vereinbart worden. Umgesetzt wurde das nicht, unter anderem weil der durch die Kriegsniederlage geschwächte armenische Premierminister Nikol Paschinjan fürchten musste, dann von der nationalistischen Opposition davongejagt zu werden.

Vor der UN-Vollversammlung am Donnerstag in New York erklärte Erdoğan, er erwarte nun, dass Armenien den Sangesur-Korridor öffne. Anschließend berichtete der türkische Präsident gegenüber der Presse, Alijew habe ihm für seine Rede gedankt und bezüglich der Armenier in Bergkarabach versichert: »Sie werden dort wahrscheinlich nie wieder atmen können. Die Arbeit ist erledigt.«

Ein Großteil der dortigen Bevölkerung rüstet sich angesichts des drohenden Einmarsches von Truppen, die offen den Schlächter des Genozids von 1915/16 General Enver Pascha als Helden verehren, zur Flucht. Derweil zeichnet sich bereits der nächste Krieg im Kaukasus ab. Der Überfall auf Bergkarabach erscheint so als Test bezüglich der weitgehend ausgebliebenen Reaktionen Russlands und des Westens. Die Gefahr, dass Alijew von Erdoğan ermutigt, die Gunst der Stunde nutzt, um mit Gewalt Tatsachen bezüglich des Sangesur-Korridors einschließlich der im aserbaidschanischen Staatsfernsehen bereits zum eigenen Territorium reklamierten südöstlichen armenischen Provinz Sjunik zu schaffen, ist real. Denn die Wölfe in Baku und Ankara haben nun Blut geleckt.