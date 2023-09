Bundesweite Proteste für besseres Bildungssystem

Berlin. Bei einem bundesweiten »Bildungsprotesttag« haben am Sonnabend Tausende Menschen für eine Wende in der Bildungspolitik demonstriert. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis »Bildungswende jetzt!«, bestehend aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden, Eltern- und Schülervertretungen. Das Bündnis fordert ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro für Investitionen in Kitas und Schulen. Außerdem wird ein Vertrag gefordert, der alle Bundesländer verpflichtet, genügend Lehrkräfte auszubilden, sowie ein Plan, mit dem ausreichend und gut qualifizierte Kitafachkräfte gewonnen werden können. (dpa/jW)