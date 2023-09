imago images / PEMAX Zunehmende Verarmung: In Berlin leben schätzungsweise mindestens 6.000 obdachlose Menschen (Berlin-Lichtenberg, 2019)

Kürzen zu Lasten der Ärmsten liegt im Trend. In Berlin soll laut Haushaltsplanung des Senats bei der medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung obdachloser Menschen gekürzt werden. Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg prangerte am vergangenen Freitag die im Doppelhaushalt 2024/25 des Landes Berlin vorgesehenen Einschnitte an. »Der Senat kürzt ausgerechnet bei der medizinischen Unterstützungsstruktur für obdachlose Menschen«, sagte Vorstandsmitglied David Driese. Dabei sei dieses System schon jetzt unterfinanziert.

Konkret betroffen sei das vom Verband betriebene Obdachlosenprojekt »Tagestreff« in der Lichtenberger Weitlingstraße. Dort werden Menschen in akuten Notfällen ebenso versorgt wie chronisch Kranke. Außerdem erhalten Obdachlose an diesem Ort eine medizinische und zahnmedizinische Grundversorgung. Die Mittel für den Tagestreff sollen um 20 Prozent gekürzt werden. Seit Jahren trage der Humanistische Verband bereits einen Teil der Kosten, und die Beschäftigten vor Ort leisteten Überstunden, so Driese. »Die Preise steigen, die Zuwendung wird gekürzt und die Patienten werden mehr.« In dieser Situation werde der Verband nicht mehr alle Menschen betreuen können, die auf Hilfe angewiesen sind. Möglicherweise stehe sogar das gesamte Projekt in Frage.

Bereits am vergangenen Dienstag hatte der »Runde Tisch zur medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung obdachloser Menschen« Alarm wegen der geplanten Mittelkürzungen durch den CDU-SPD-geführten Berliner Senat geschlagen. Seit seiner Gründung 2014 setze sich dieser informelle Zusammenschluss verschiedener Wohlfahrtsorganisationen für eine niedrigschwellige Versorgung obdachloser sowie nichtkrankenversicherter Menschen ein. Der Haushaltsplanentwurf 2024/25 für den Bereich Gesundheit sehe »massive Kürzungen« vor, auch beim Integrierten Gesundheits- und Pflegeprogramm (IGPP), einem Kooperationsprojekt der Senatsgesundheitsverwaltung mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die Einschnitte erschlössen sich den Mitgliedern dieses Runden Tisches nicht, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Kürzungen würden etwa die Krankenwohnung und die Ambulanz der Caritas, Arztpraxen der Gebewo Pro am Stralauer Platz, das Wohnheim Nostitzstraße, den Tagestreff des Humanistischen Verbandes sowie im Rahmen des IGPP die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, die Open-Med-Ambulanz in Steglitz-Zehlendorf und weitere Projekte für sucht- und psychisch kranke Menschen treffen. In vielen Fällen gehe es nicht nur um Kürzungen der Angebote, sondern um die Existenz der Projekte. Dabei habe die Landesgesundheitskonferenz (LGK) Berlin erst vor kurzem Gesundheitsziele für wohnungslose Menschen verabschiedet. Zu dem dort genannten Gesundheitsziel »Gesund Teilhaben« gehöre ausdrücklich die Weiterentwicklung von Gesundheitszentren zur Verbesserung der medizinischen und zahnmedizinische Versorgung wohnungsloser und nichtkrankenversicherter Menschen sowie der Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung für Wohnungslose. Doch Mittel für die Umsetzung dieser Vorhaben seien im Haushaltsplanentwurf nicht eingeplant worden.

Nicht zuletzt fehle es an Aufstockungsmitteln für die Clearingstelle der Berliner Stadtmission, die höhere Ausgaben für Kostenübernahmen von medizinischen Behandlungen nichtkrankenversicherter Menschen verzeichne. Es müssten nicht nur die Kürzungen zurückgenommen, sondern zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, um die medizinische Versorgung Wohnungsloser im Sinne der Landesarmutskonferenz zu verbessern. Alle Menschen hätten ein Recht auf Gesundheit.