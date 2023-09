Bundeswehr: Militär von Aufgaben entbunden

Berlin. Der Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Marcus Kurczyk, ist von Generalinspekteur Carsten Breuer vorläufig von seinen Aufgaben entbunden worden. Das teilte das Verteidigungsministerium am Sonnabend in Berlin mit. Gründe wurden nicht genannt. Kurczyk hatte den Posten in Koblenz erst im vergangenen Jahr übernommen. Das Zentrum Innere Führung bildet militärische Führungskräfte in Lehrgängen zur »Führungskultur der Streitkräfte« und zu den »ethischen Grundlagen des Soldatenberufes« aus und weiter. (dpa/jW)