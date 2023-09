Thüringen: Linke-Doppelspitze bestätigt

Erfurt. Der Thüringer Landesverband von Die Linke hat seine Doppelspitze im Amt bestätigt. Als Parteivorsitzende wurden die Weimarer Rechtsanwältin Ulrike Grosse-Röthig und der Landtagsabgeordnete Christian Schaft am Sonnabend auf einem Parteitag in Erfurt wiedergewählt. Grosse-Röthig erhielt allerdings lediglich 64,7 Prozent der Delegiertenstimmen, Schaft kam auf 81,3 Prozent. Es gab keine Gegenkandidaten. Die 43jährige und der 32jährige bilden seit 2021 die erste Doppelspitze der Thüringer Linkspartei. Die Partei stellt derzeit noch die größte Fraktion im Landtag. Bei der Landtagswahl 2019 hatte sie 31 Prozent der Stimmen erhalten. 2024 wird der Landtag neu gewählt; in aktuellen Umfragen kommt die Partei nur noch auf rund 22 Prozent. (dpa/jW)