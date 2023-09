Gesamthaushalt geschrumpft

Wiesbaden. Der öffentliche Gesamthaushalt ist 2022 geschrumpft. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung kamen Ende 2022 einschließlich aller Extrahaushalte auf einen Bestand von 1.077,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das sind 1,8 Prozent oder 20,2 Milliarden Euro weniger als ein Jahr zuvor. Dem Finanzvermögen stehen Verbindlichkeiten von zuletzt gut 2,4 Billionen Euro gegenüber. Das Finanzvermögen des Bundes verringerte sich um 7,8 Prozent auf 394 Milliarden, das der Länder um 4,9 Prozent auf 280,2 Milliarden Euro. Die Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten einen Anstieg des Finanzvermögens um 5,6 Prozent auf 234,7 Milliarden Euro. Auch die Sozialversicherung wies ein Plus aus, und zwar von 9,8 Prozent auf 168,9 Milliarden Euro. In der Statistik werden der Bestand an Bargeld, Einlagen, Wertpapieren, Ausleihen sowie sonstigen Forderungen gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich berücksichtigt. (Reuters/AFP/jW)