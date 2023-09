Berlin: Polizei beendet Blockaden »zügig«

Berlin. Mit mehreren Straßenblockaden haben Demonstranten der Gruppe »Letzte Generation« am Freitag vormittag den Verkehr in Berlin gestört. Die Polizei sprach von zehn Blockaden, von denen aber vier durch schnelles Eingreifen auf den entsprechenden Kreuzungen verhindert worden seien. Auch die weiteren drei Sitzblockaden und drei Blockaden durch sehr langsames Gehen auf der Straße seien zügig beendet worden. Die Polizei war nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mit jeweils 500 bis 600 Polizisten im Einsatz. Verstärkt wurden auch Zivilpolizisten eingesetzt. Allein in dieser Woche wurden mehr als 300 Strafanzeigen gegen Demonstranten gestellt. (dpa/jW)