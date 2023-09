Apple in Frankreich: Erst Verkaufsstopp, jetzt Streik

Paris. Wenige Tage nach einem Verkaufsstopp für das I-Phone 12 in Frankreich wurden am Freitag dortige Apple-Filialen bestreikt. Die Beschäftigten fordern sieben Prozent mehr Gehalt und ein Ende des seit Monaten geltenden Einstellungsstopps. »Wir sind diejenigen, die den Reichtum von Apple ausmachen«, sagte Anais Durel, die seit zehn Jahren für den US-Konzern arbeitet. »Deshalb verdienen wir eine bessere Behandlung.« Während am Freitag der Verkaufsstart des I-Phone 15 blockiert wurde, droht im Falle des älteren ­I-Phone 12 ein staatlich angeordneter Rückruf. Eine Aufsichtsbehörde hatte eine Überschreitung der Grenzwert für unmittelbaren Körperkontakt – etwa in der Hand oder in der Hosentasche – festgestellt. Statt der maximal erlaubten vier Watt pro Kilogramm seien es 5,74 Watt pro Kilogramm gewesen. Die Untersuchungsergebnisse sollen den übrigen EU-Staaten zur Verfügung gestellt werden. (AFP/jW)