Bautzen: Verdächtiger nach Anschlag ermittelt

Dresden. Knapp ein Jahr nach einem Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft für Geflüchtete in Bautzen ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Ein 38jähriger Mann aus Bautzen wird für den Angriff verantwortlich gemacht, wie das sächsische Landeskriminalamt am Freitag in Dresden mitteilte. Bei Durchsuchungen wurden demnach zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter Werkzeuge, Bekleidung und Mobiltelefone. Wenige Tage vor der Eröffnung der Unterkunft war ein Brandanschlag auf das Haus verübt worden. Unbekannte warfen mehrere Fensterscheiben am »Spreehotel« ein. Im Innern des Gebäudes brach ein Feuer aus. (AFP/jW)