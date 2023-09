Elly Walton/Ikon Images/imago Die Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen reichen nur bis zur sogenannten gläsernen Decke

Bis hierhin und nicht weiter – die sogenannte gläserne Decke bremst Frauen beruflich immer noch aus. Gemeint ist eine Art unsichtbare, aber strukturelle Barriere, die den Aufstieg im Job spätestens ab einem gewissen Punkt mindestens behindert, wenn nicht sogar verhindert. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat nun eine Studie veröffentlicht, dass solche Ungleichheiten im Berufsleben auch dort zu finden sind, wo mit scheinbar objektiven Mitteln versucht wird, Beförderungen gerecht zu regeln.

In der Untersuchung »Beurteilungen im Polizeidienst – revisited. Geschlechterdifferenzen bei Beurteilungsergebnissen und ihre Veränderung« legt Andrea Jochmann-Döll dar, dass Frauen und Teilzeitbeschäftigte (die wiederum ebenfalls mehrheitlich Frauen sind) im Schnitt schlechtere Beurteilungen bekommen. Insbesondere die bestmöglichen Bewertungen werden diesen Gruppen oft vorenthalten. Diese Beurteilungen sind im Beamtenwesen maßgeblich für Beförderungen in Führungspositionen, die damit einhergehend überdurchschnittlich oft von vollzeitarbeitenden Männern besetzt werden. Obwohl Jochmann-Döll keine Hinweise darauf finden konnte, dass diese ihren Job besser ausüben als die anderen.

Regional kein Gefälle

Vor zehn Jahren hatte die Wissenschaftlerin bereits eine Vorgängeruntersuchung für die Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt, die diese Ergebnisse für alle Bereiche der Polizei belegte. In der diesjährigen Studie finden sie sich ebenfalls wieder, allerdings mit Verbesserungen in einzelnen Bundesländern. Das beweist, dass Veränderungen hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit möglich sind, wenn das entsprechende Problembewusstsein vorliegt und diejenigen, die die Beurteilungen ausstellen, bereit sind, auch sich selber und ihre Arbeitsweise zu hinterfragen und transparent zu machen. Allerdings wollte die Forscherin auch keine konkreten Empfehlungen abgeben, da es kein Patentrezept gebe, sondern eine Verbesserung nur »durch eine Kombination vielfältiger Maßnahmen erzielt« werden könne. Dabei muss bedacht werden, dass Teilzeitbeschäftigte, unabhängig vom Geschlecht, seltener Bestnoten erreichen als Vollzeitbeschäftigte: Geschlecht ist also nur eine Kategorie, an der gearbeitet werden muss. Insgesamt ist das Pochen auf Präsenz, fehlende Selbstverständlichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ein Arbeitsethos, das sich einzig in geleisteten Stunden misst, ein Problem in der Arbeitswelt.

Besonders ausgewogen seien laut der Untersuchung die Beurteilungen in Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, immer noch ausgewogen in Bremen, unausgewogen hingegen in Berlin, Hamburg, Saarland, Thüringen, der Bundespolizei und der hessischen Bereitschaftspolizei, sogar deutlich unausgewogen in Rheinland-Pfalz. Es sind also eher keine regionalen Gefälle zu beobachten – neben der erforderlichen Transparenz des Beurteilungsprozesses stellt Jochmann-Döll heraus, dass Behörden mit einer aktiven und selbstverständlichen Gleichstellungsarbeit auch bei den Beurteilungen besser dastehen. Das ist für die Autorin mit dem aktiven Herstellen solcher Rahmenbedingungen verbunden, das sich dann durch einen Wandel in der Führungsriege aber auch verselbständigen wird. »Gewandelte Geschlechterbilder in der Gesellschaft oder der teils alters-, teils fluktuationsbedingte Wandel in der Führungsriege« sorgen demnach ebenfalls dafür, dass »ein förderliches Umfeld für nach Geschlecht und Arbeitszeit ausgewogene Beurteilungen entsteht«.

Systemisches Problem

Jochmann-Döll weist außerdem darauf hin, dass Diskriminierungspotentiale von Beurteilungen gegenüber Frauen und Teilzeitbeschäftigten nicht auf den Polizeidienst beschränkt sind. Ihre Untersuchungen können auf alle Bereiche übertragen werden, in denen subjektive Beurteilungen einen dermaßen hohen Stellenwert für Beförderungen einnehmen. Insgesamt fordert sie dazu auf, solche Systeme, die sich beinahe überall im öffentlichen Dienst finden lassen, durch objektivierbare Instrumente zu ersetzen, wie etwa Zielvereinbarungen.