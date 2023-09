Nachschlag: Da lacht der Pfirsich

Lennart Speer/ZDF/dpa Damit hat es Oberlehrer Böhmermann in die Prime Time geschafft

Weil jeder gute Witz auf jemandes Kosten ginge, ist Schluss mit lustig. Vorurteile gibt es noch, aber sie dürfen nicht wehtun. »Das Internet vergisst nie!« zum Beispiel. Damit hat Oberlehrer Böhmermann es in die Prime Time geschafft. In seiner Show überrascht er Leute aus dem Studiopublikum mit Geheimnissen, die im Internet über sie zu finden sind. Einer hat vor Jahren mal in einen knackigen Pfirsich gebissen. Ein anderer lädt Kurzvideos von Fahrten mit dem Auto hoch, auf dessen Heck »Milfhunter« steht. Ertappt fühlt sich niemand. Die Leute haben ihre fünf Minuten Ruhm, stehen mit ihrer Vorliebe für ulkige Kuschelkissen oder so im Rampenlicht. Es wird viel krampfartig gelacht, und Böhmermann versucht als Schweinchen Schlau, nicht allzu zynisch rüberzukommen. Angesichts einiger Showelemente kommt man sich vor wie in den Ruinen von »Wetten, dass …« oder »Verstehen Sie Spaß«, aber da musste noch kein pädagogischer Anspruch vorgetäuscht werden. Und Humor war noch nicht verboten. (xre)