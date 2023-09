Nikolaj Bransholm/Gonzales Photo/imago »Erhobenen Hauptes im Angesicht der wild tobenden Vernichtung« – Jérôme Reuter (Rome) in Kopenhagen (2022)

Wie die Existenz der Internetseite antifascistneofolk.com nahelegt, gibt es Neofolkbands, die über die genretypische Verwendung einschlägiger Symbolik hinaus auch von Neofolkern als faschistisch eingestuft werden. Die im Kern aus dem Luxemburger Jérôme Reuter bestehende Band Rome verzichtet seit ihrer Gründung 2005 weitgehend auf die provokant ambivalente Ästhetisierung nazistischer Symbole und wurde von Fans oft als Beispiel für linken Neofolk/Darkwave/Mar­tial Industrial genannt. Schließlich, so wird angemerkt, war Reuter Teil der Oi-Band The Skinflicks und setzte sich als Rome auf den alljährlichen Alben unter anderem mit der Apartheid in Südafrika, den Freiheitskämpfern im spanischen Bürgerkrieg oder anarchistischen Themen auseinander und galt dabei als Freund Europas im besten völkerverbindenden Sinne.

Seit einigen Jahren fragen sich aber manche seiner Fans, ob das zu einiger szenesprengenden Bekanntheit gelangte Reutersche Œuvre womöglich doch nach rechts tendiert, und nehmen ihm seine vorgeblich unpolitische Haltung schwerer ab. Hatten sich schon die Skinflicks als unpolitisch verkauft, aber die politische Grauzone bespielt, fühlt sich Reuter in dieser jedenfalls zu Hause und stört sich wenig daran, wer nun seine Musik wie hört und interpretiert. »Man kann Denkanstöße geben, und letztlich funktioniert das nur in Grauzonen. Wenn man die Welt in Schwarz/Weiß, Gut/Böse einteilt, bleibt die Wahrheit oft auf der Strecke«, befand er 2019 in einem Interview mit dem Metal-News-Seite metal1.info. Zwar vergaß das Internet nicht, dass Rome auch schon mal einen Auftritt absagte, weil er mit einer ihm zu offen faschistischen Band auftreten sollte. Außerdem hat er 2019 mit dem Sänger der Punkband Die Skeptiker, Eugen Balanskat, musikalisch kooperiert. Doch von Neonazis, die seine Musik hören, mag er sich nicht klarer distanzieren als durch den Hinweis, er habe sich in der Vergangenheit schon genügend politisch verortet.

Politische Grauzone

Unter Neonazis unbeliebt ist Reuters musikalischer Mix aus Akustikgitarren und militärischem Getrommel und Geflöte, ätherisch Elektronischem und neopaganistisch Choralem, sein pathetisch kämpferischer Gesang zu Zitaten des italienischen esoterischen Kulturpessimisten und Rassentheoretikers Julius Evola, des Vordenkers des italienischen Faschismus, Gabriele D’Annunzio, oder Ernst »Stahlgewitter« Jüngers jedenfalls nicht. Auch die Redaktion der vom rechten Verleger Götz Kubitschek verantworteten Zeitschrift Sezession fand derart Gefallen an Reuters poetisch verbrämten, uneindeutigen, aber eindeutig antimodernistischen Texten, dass sie ihn anlässlich des Albums »Le Ceneri di Heliodoro« 2019 zum »Sonntagshelden« kürte. »Ist er ein Linker, ein Rechter, ein Anarchist gar oder doch eher ein Ästhet, ein Künstler bar jeglichen politischen Interesses?« – auch die »Sezessionisten« wissen Reuter nicht recht, aber doch rechts genug einzuordnen. Entzückt gaben sie sich auch 2020 ob des Albums »The Lone Furrow«, auf dem die zuvor »vagen politischen Tendenzen« einer der »wenigen Kapellen, die auch bei Linken Anklang fand, für die das Genre ansonsten eine von Kryptofaschisten »durchseuchte« No-Go-Area darstellt«, nun »deutlich sichtbar« wurden. »Ganz verschwunden« sei die »Zweideutigkeit« zwar noch nicht gewesen, doch Reuters »schonungslosen Angriff auf die moderne Welt und (…) Abgesang auf ein zerfallendes Europa«, der »zugleich seine Wiedergeburt aus Ruinen herbeizuspielen« versuche, wissen die Rechten zu schätzen. Lässt sich etwa beim Song »Ächtung, Baby!« doch nicht ausschließen, »dass Reuter hier ein zentrales Axiom der Konservativen Revolution verarbeitet – in gewisser Weise eine originäre faschistische Fusion aus revolutionärem Sozialismus und radikal-konservativen Aspekten«.

Auch unter Faschos beliebt ist Neofolk seit Jahrzehnten. So hofierte die rechte Wochenzeitung Junge Freiheit bereits 1996 das Genre – dem heutige »Identitäre«, ebenso wie Götz Kubi­tschek selbst, gerne auch live lauschen – als faschistischer Hintertüröffner. Eine Generation später spielt Rome zwar nicht eindeutiger faschistisch, wohl aber katholikenkompatibel auf. Die katholische Wochenzeitung Die Tagespost etwa konnte den auf der EP »Defiance« (2022) gebotenen proukrainischen »Hymnen für ein europäisches Morgen« einiges abgewinnen. Zeigten diese doch nicht nur, »dass Musik über Krieg nicht plump dafür oder dagegen sein muss«, sondern auch eine »Haltung des erhobenen Hauptes im Angesicht der wild tobenden Vernichtung« annehmen und »dieser Konfrontation Kraft und Schönheit angedeihen (…) lassen« kann, »insbesondere wenn die Band den stolzen und bisweilen tragischen Heldenmut der Ukrainer darstellt«.

Dieser Heldenmut

Diesem Heldenmut widmete Rome nun noch umfänglicher das im August erschienene Album »Gates of ­Europe«. Darauf sind nicht nur O-Töne des Ukraine-Krieges, sondern etwa auch eine von Generalmajor Christian Trull Januar 2005 anlässlich der Übergabe der 14. Panzergrenadierdivision »Hanse« gehaltene Rede zu hören – »Meine Kameraden, wir wussten, dass die Welt nicht vollkommen ist und dass es Menschen braucht, die sagen ›Ich dien’!‹« etc. Dass die in der Rede beschworene »Gewalt des Guten« sich »einzig und allein durch brutalsten Kampf« entfalten kann und muss, lehrt der Song »Eagles of Trident« per zigfachem Loop einer Sequenz aus einer Rede Hitlers. »We don’t want your pity / No signed petition / We dont want a ride / We just need ammunition« (Wir wollen dein Mitleid nicht / Keine unterschriebene Petition / Wir wollen keine Mitfahrgelegenheit / Wir brauchen nur Munition) heißt es im Chorus zu »Yellow and Blue«. Denn: »We don’t run on dollars / The green won’t do / For strength has two colors / Yellow and blue« (Wir werden nicht per Dollar getrieben / Das Grün reicht nicht aus / Denn Stärke hat zwei Farben / Gelb und Blau). Dass die Parole »Slava Ukraini« intoniert wird, fällt dann kaum weiter ins Gewicht auf dem Album, auf dessen aufgeklappten Cover »Europe is mother to us all« steht, dessen eigentliches Motto aber der Titel »Never forgive, never forget« vorgibt.

Für jemanden, der sich laut eigener Aussage nie »vor einen politischen Karren spannen lassen« wollte, hat sich Rome klar positioniert. Als alter martialischer Neofolker leider nicht vor den Karren der internationalen Friedensbewegung, vielmehr vor den des kämpferischen Nationalismus, dem »einzig und allein durch brutalsten Kampf« Vorschub geleistet wird. Vielleicht kommen ja die Einnahmen aus der »Gates of Europe«-Tour – wie zu vorherigen ukrainesolidarischen Gigs angegeben – der Ukraine in Form von Spenden an Kinderheime zugute – und nicht, wie im Juli beim Faine Misto Festival in Lviv, der Brigade Asow.