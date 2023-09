Petros Giannakouris/AP Photo/dpa »Festanstellung! Lohnerhöhung!«: Demo zum Streik am Donnerstag in Athen

Den Arbeitsmarkt ohne Restriktionen für die Unternehmerseite öffnen, das war in den vergangenen Jahren das Wirtschaftsprogramm der rechten französischen Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron. Sein »bester Freund« in Europa, der rechtsnationale griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, folgt ihm nun auf dieser Spur und lässt von seiner im Juni gewählten absoluten Parlamentsmehrheit eine radikale Änderung des Arbeitsrechts abnicken. Wie gewünscht von den heimischen ebenso wie von den in Griechenland inzwischen mächtig gewordenen Bossen weltweit auftretender Konzerne. Die Beschäftigten wehren sich: Am Donnerstag legten sie mit einem Generalstreik das Land weitgehend lahm, dem Aufruf der Einzelgewerkschaften und des Dachverbands ADEDY (Öffentliche Dienste) sowie der kommunistischen PAME (Militante Arbeiterfront) folgten bis zum Abend Hunderttausende in Athen sowie in den Provinzhauptstädten Thessaloniki, Patras und Heraklion.

Bereits am Freitag vor einer Woche hatten die Beschäftigten in der Metropole Athen für den weitgehenden Stillstand der öffentlichen Verkehrsmittel – Metro, Busse und inländischer Flugverkehr – gesorgt. Am Donnerstag kam es im Rahmen des Generalstreiks auch zu Verspätungen und Ausfällen bei den internationalen, vor allem touristischen, Reiseverbindungen. In Schulen und Universitäten legten die seit Jahrzehnten miserabel bezahlen Lehrkräfte die Arbeit nieder, Banken blieben geschlossen.

Es steht allerdings zu vermuten, dass die griechischen Beschäftigten wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Frankreich den Kampf um menschliche Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung verlieren werden. Mitsotakis neues Gesetz sieht etwa vor, den derzeit obligatorischen Achtstundentag durch ein »offenes« Modell zu ersetzen. Lohnabhängige sollen nach Beendigung ihrer Maloche in einem zweiten Job bei einem anderen Unternehmen noch einmal fünf Stunden zusätzlich arbeiten »dürfen«. Was die Regierung als »freie Entscheidung« des Arbeiters verkauft, ist in Wirklichkeit Zwang. Von ihrer »normalen« achtstündigen Schufterei können die meisten Menschen bei Stundenlöhnen zwischen vier und zehn Euro nicht mehr leben – der 13-Stunden-Tag ist längst aus wirtschaftlicher Not geboren und wird nun nachträglich »legalisiert«.

Das Streikrecht ist bisher ein Stachel im Fleisch der Ausbeuter. Mitsotakis will es auf, wie er offenbar meint, subtile Weise beschneiden. In Zukunft sollen gewerkschaftlich organisierte Lohnabhängige ihren Betrieb im Rahmen eines »legalen« Arbeitskampfes nicht mehr blockieren dürfen. Wer andere daran hindere, an den Arbeitsplatz zu gehen, soll mit Geldbußen von bis zu 5.000 Euro bestraft werden können. Unter dem Wahlspruch »Ihre Profite oder unser Leben« kämpft die PAME seit Monaten gegen den Gesetzentwurf. In einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Erklärung der Organisation heißt es: »Wir Arbeiterinnen und Arbeiter werden moderne Sklaverei nicht akzeptieren.« Mit Hinweis auf die soeben mit enormen Verlusten überstandenen Naturkatastrophen heißt es in dem Papier: »Ertränkt vom Regen, verbrannt in den Flammen wird klar, dass menschliche Leben offenbar nichts kosten.« Die Deregulierung des bisherigen Arbeitsrechts überschreite eine neue rote Linie in einer Situation, in der Tausende Griechen – Resultat eines von Kata­strophen geprägten Sommers – materiell vor dem Nichts ständen.

Mitsotakis, der beim aktuellen Staatshaushalt noch Spielraum für eine Verfünffachung des Militäretats von 500 Millionen auf 2,5 Milliarden Euro hatte, hat für die kommenden Monate eine Kürzungspolitik angekündigt. Durchgezogen werden sollen die Maßnahmen – Kürzungen im Sozialbereich und bei Zusatzaufgaben in der öffentlichen Versorgung als übliche Elemente neoliberaler Programmatik – trotz eines bisher nicht vollends ausgezählten Verlustes Zehntausender Schafe und Ziegen, von Wohnhäusern und Äckern mit Feldfrüchten, wodurch die Preise im kommenden Winter in die Höhe schießen werden. Eine von den Gewerkschaften prophezeite »nicht hinnehmbare Entwicklung«.