Bericht zu Kriegsverbrechen auf Sri Lanka attestiert USA Mitverantwortung

Stefan Trappe/imago images Von Kugeln durchsiebt: Wohnhäuser im Kriegsgebiet auf Sri Lanka (Vakarai, 12.9.2007)

Die Hilfs- und Menschenrechtsinformation Medico international kündigte am Donnerstag die Vorlage eines Untersuchungsberichts über Massaker gegen Ende des Bürgerkrieges auf Sri Lanka an:

Die Schlussphase des Bürgerkriegs auf Sri Lanka 2006 bis 2009 war eine Zeit schwerster Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen. Nach UN-Schätzungen starben allein in den letzten Kriegsmonaten 40.000 Zivilist:innen. Am 25. September legt das Permanent People›s Tribunal (PPT) in Frankfurt einen Untersuchungsbericht vor, nach dem die USA die maßgebliche politische Verantwortung für das Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen der sri-lankischen Regierung und den für einen unabhängigen Staat der tamilischen Minderheit kämpfenden Liberation Tigers of Tamil Eelaam (LTTE) tragen.

Das in der Nachfolge des Russell-Tribunals arbeitende Permanent People‹s Tribunal hat seit 2010 mehrere Untersuchungen des Krieges auf Sri Lanka durchgeführt und ihn als fortgesetzten Völkermord an der tamilischen Minderheit verurteilt. Der jetzt veröffentlichte Bericht weist detailliert nach, dass und wie die Regierung in Washington den Friedensprozess auf Sri Lanka und dessen europäische Unterstützung im Rahmen ihres »Krieges gegen den Terror« systematisch untergraben hat.

»Obwohl die LTTE 2009 blutig ausgelöscht wurden, führt ihr fortdauerndes Verbot noch heute zu teils lebensgefährdenden Diskriminierungen in Deutschland lebender Tamil:innen«, sagt Thomas Rudhof-Seibert, Sri-Lanka-Referent von Medico international. »Immer wieder werden Menschen wegen früherer Unterstützung der LTTE zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, immer wieder werden in Deutschland lebende Tamil:innen nach Sri Lanka abgeschoben und der Verfolgung ausgeliefert. Deshalb muss das Verbot der gar nicht mehr existierenden LTTE endlich aufgehoben und der Schutzanspruch bedrohter Tamil:innen ausdrücklich anerkannt werden.« (...)

Das Klimaschutzbündnis »Alle Dörfer bleiben« äußerte sich am Donnerstag zur Braunkohle-Leitentscheidung der NRW-Landesregierung vom Vortag zur Regelung des Ausstiegs aus der Braunkohleförderung bis 2033:

(…) RWE erhält die finale Erlaubnis, weitere 280 Millionen Tonnen Braunkohle aus dem Tagebau Garzweiler II zu fördern. Klimaschützer kritisieren die Entscheidung als politisches Versagen der Grünen und sehen darin ein Todesurteil für Deutschlands notwendigen Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele.

»Diese Leitentscheidung hätte genau so von der alten Landesregierung kommen können. Eine grüne Handschrift kann ich nicht erkennen. Wofür wählt man diese Partei, wenn sie in der Regierung keinen Unterschied macht?« fragt sich Antje Bussberg von »Alle Dörfer bleiben«. Insbesondere im Hinblick auf die Forderungen, die von der Initiative in den Beteiligungsprozess eingebracht wurden, ist sie vom zuständigen grünen Wirtschaftsministeriums zutiefst enttäuscht: »CDU und RWE haben sich mal wieder auf ganzer Linie durchgesetzt, während die Ideen der Zivilgesellschaft vollständig ignoriert wurden.« (…)

»Der Kohleausstieg 2033 hilft dem Klima nicht! Für die Einhaltung des 1,5-Grad-Limits ist ausschließlich entscheidend, wieviel Kohle noch verbrannt wird. Dass ausgerechnet die Grünen es RWE erlauben, viermal so viel CO2 (...) [zu produzieren, jW], wie unser Klima verkraften kann, ist unfassbar«, argumentiert Waldemar Kiener von »Alle Dörfer bleiben« (…) .