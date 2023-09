Deutsche Exporte in Drittstaaten gesunken

Wiesbaden. Die deutschen Exporteure haben im August deutlich weniger Waren in Staaten außerhalb der Europäischen Union verschickt als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum August 2022 betrug der auf den Wert der Ausfuhren bezogene Rückgang 4,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Mengenmäßig sanken die Exporte in die sogenannten Drittstaaten gar um 13,7 Prozent. Am stärksten gingen die Ausfuhren nach Russland zurück – aber auch nach China wurden spürbar weniger Waren aus Deutschland verkauft. (AFP/jW)