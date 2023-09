BRD braucht halbe Million neue Lehrer

Berlin. Mit dem erwarteten Anstieg der Zahl von Schülerinnen und Schülern in den kommenden Jahren in Deutschland wächst auch der Bedarf an neuen Lehrern. Laut der Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft (GEW) werden bis 2035 mehr als eine halbe Million neue Lehrer benötigt, wie Bild am Donnerstag berichtete. Die Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule, Anja Bensinger-Stolze, erklärte demnach, bereits heute fehlten mindestens 40.000 Lehrkräfte. (AFP/jW)