Bank of England: Zinspause trotz hoher Inflation

London. Nach 14 Zinserhöhungen in Folge hat die Bank of England (BoE) am Donnerstag beschlossen, den Leitzins von 5,25 Prozent vorerst beizubehalten. Fünf Währungshüter stimmten für die Pause, vier für eine weitere Anhebung. Die BoE erwartet, dass die Inflation bald deutlich sinken wird – trotz eines erneuten Aufwärtsdrucks durch die Ölpreise. Mit 6,7 Prozent ist die Inflationsrate in Großbritannien eine der höchsten in Westeuropa. Die BoE folgte mit der Pause dem Beispiel der US-Notenbank Fed vom Mittwoch abend. Die OECD hat ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr in Großbritannien gerade erst von 6,9 auf 7,2 Prozent angehoben. (AFP/jW)