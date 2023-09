ZUMA Press/imago/Montage jW

»Westliche Hilfe«

Zu jW vom 15.9.: »Land ohne Hoffnung«

Libyen, einst Vorzeigeland auf dem afrikanischen Kontinent – heute, dank westlicher »Hilfe« und NATO-Bombardement, befohlen vom »Friedensnobelpreisträger« Obama, ein Land ohne Hoffnung. So ergeht es Ländern, die westliche Hilfe unter deren Bedingungen nicht akzeptieren wollen. Die Afghanen, die Iraker und die Syrer können unter anderem ebenfalls ein Lied davon singen.

Rainer Kral, Potsdam

Korea ohne China?

Zu jW vom 9./10.9.: »Staat an der Frontlinie«

Einen Beitrag zum Koreakrieg und dessen Ausgang zu schreiben, ohne Mao und die chinesischen Freiwilligenverbände, die ihr Leben gaben, um den US-Imperialismus zu schlagen, zu erwähnen, das ist armselig (…). Ohne die militärische Unterstützung der chinesischen Verbände gäbe es heute kein Nordkorea. Als eine Niederlage der US-Imperialisten abzusehen war, wollte (…) General McArthur chinesische Städte mit Atombomben angreifen. Drei Jahre dauerte dieser Krieg, in dem die damals modernsten Waffen eingesetzt wurden, darunter auch bakteriologische, z. B. Erreger von Anthrax (Milzbrand). Über eine Million Zivilisten wurden getötet. Nach UN-Angaben kamen außerdem eine Million Soldaten aus Nordkorea und China sowie 250.000 aus Südkorea und knapp 55.000 US-amerikanische GIs ums Leben.

Manfred Guerth, Hamburg

Spießbürger

Zu jW vom 19.9.: »Olearius vor Gericht«

Ein Mittäter fehlt jedoch noch auf der »Cum-Ex«-Anklagebank: der Spießbürger, der den die Allgemeinheit schädigenden Schwerstverbrecher als »smarten« und »gerissenen« Edelganoven klammheimlich bewundert, dem kleinen Hartz- IV-­Empfänger aber nicht einmal das mickrige Flaschenpfand gönnt.

Reinhard Hopp, Berlin

Schranken niedergerissen

Zu jW vom 16./17.9.: »›Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter‹«

Danke für das sehr interessante und nachdenklich stimmende Interview. Zunächst möchte ich der engagierten Gewerkschafterin Hedwig Krimmer für ihre konsequent auf Frieden orientierte Initiative in Vorbereitung auf den Verdi-Bundeskongress ganz herzlich danken. Aber auch den Gewerkschaftsmitgliedern, die sich mit aller Kraft gegen eine Burgfriedenspolitik des Verdi-Vorstandes stellen und sich der gewerkschaftspolitischen Verschiebung hin zu einer bedingungslosen Unterstützung der Regierung verweigern. Mit Erschrecken und tiefer Enttäuschung muss man konstatieren, dass jetzt auch Gewerkschaftsfunktionäre, vor allem im Gefolge von SPD und den anderen im Bundestag sowie der Regierung handelnden Parteien, ihre friedenspolitischen Grundsätze aufgeben und im Tross der Kriegstreiber Konflikte mittels Waffengewalt lösen wollen. Schritt für Schritt wurden die Schranken für Verbote von Waffenexporten in Krisengebiete niedergerissen, und die da oben erheben auch keinen Einspruch gegen den Einsatz von Kampfjets, Streubomben und mit Uran angereicherter Munition. Die Lieferung von »Taurus« ist nicht mehr ausgeschlossen, auch wenn Deutschland damit in den Fokus verheerender Gegenmaßnahmen geraten könnte. In seltener Eintracht, bis auf wenige Ausnahmen, fordern die etablierten Parteien und die Mehrzahl der Medien mit Nachdruck die bedingungslose kriegerische Eskalation und die sinnlose Ausweitung der Sanktionen. Und das alles will der Verdi-Bundesvorstand mit seinem Leitantrag unterstützend auf den mörderischen Weg bringen. Sollte dem leider Erfolg beschieden sein, so wird die Friedensbewegung weiter gravierend geschwächt, was wohl das Ziel der Regierenden ist. Wo sind wir an- und hingekommen? Noch ist es nicht zu spät, und den Delegierten des Verdi-Bundeskongresses ist Erfolg im Kampf um den Erhalt der friedenspolitischen Grundsätze und bei der Verhinderung eines Burgfriedens zu wünschen!

Raimon Brete, Chemnitz

Wo die Reise hingeht

Zu jW vom 14.9.: »Selbstbeweihräucherung à la Brüssel«

Nun stoßen die »Freiheit-Schreier« an ihre Grenzen. Bisher hat man dem Bürger eingeredet, nur der Kapitalismus ist in der Lage, den technischen Fortschritt zu schaffen. Diese Tage sind nun vorbei, der sozialistische Chinese baut bessere Autos als die »arrogante« deutsche Autoindustrie … und das kann er sogar zu Preisen, die für »Otto Normalverdiener« die Innovation E-Mobilität erreichbar machen. Jetzt müssen Strafzölle her, um die »Überlegenheit« der kapitalistischen Wirtschaft zu beweisen. Das hatten wir doch alles schon einmal, Stichwort Sputnikschock, die Kreativität des Menschen gedeiht also doch nicht nur unter kapitalistischen Verhältnissen. Selbst der Handelskrieg der USA gegen China konnte den Fortschritt nicht aufhalten. Man gestatte mir die Frage, wo könnte die sozialistische Wirtschaft heute stehen, wenn sie nicht ihre wirtschaftliche Kraft in die, ihrem Wesen widersprechende, Rüstung gesteckt hätte? Es war der Kalte Krieg, der sie dazu zwang, aber darüber redet keiner mehr, nicht einmal die Partei Die Linke. Keine Rohstoffe aus Russland, wegen des Ukraine-Kriegs, keine Autos aus China, wegen der KP Chinas, die Inflation dazu – und der »europäische Wohlstand« für den Mittelstand schmilzt dahin wie der Schnee in der Sonne. Fachkräftemangel wegen einer völlig verfehlten Bildungspolitik und wachsender Rassismus in Europa, wo dieser Weg hinführt, lässt sich in Polen, Ungarn und Italien besichtigen … und von der drohenden Klimakatastrophe habe ich noch kein Wort erwähnt. Söder und Aiwanger in Bayern und die AfD in Sachsen und Thüringen werden die nächsten Stolpersteine der Demokratie sein. Jeder, der esen kann, kann auch wissen, wo die Reise hingeht.

Ronald Prang, Berlin