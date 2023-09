Anachronismus beendet

Russian Defence Ministry/TASS Evakuierung aus Bergkarabach: Nach Angaben russischer Friedenstruppen wurden 2.000 Menschen vor Kämpfen in Sicherheit gebracht (20.9.2023)

Die aserbaidschanische »Antiterroroperation« gegen das seit 32 Jahren abtrünnige Bergkarabach hat Chancen, als einer der kürzesten Feldzüge in die Militärgeschichte einzugehen. Es dauerte nur wenig mehr als 24 Stunden, bis die Führung in Stepanakert die Aussichtslosigkeit ihrer Lage einsah und kapitulierte. Das zeugt immerhin von einem Rest an Verantwortungsgefühl gegenüber der eigenen Bevölkerung. Auch wenn dieser jetzt zwei wenig verlockende Alternativen bevorstehen: entweder die Emigration oder eine Existenz als aserbaidschanische Bürger zweiter Klasse.

Denn was Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew als »Wiederherstellung der Verfassungsordnung« darstellte, ist in Wahrheit die bewaffnete Liquidierung der Autonomie Bergkarabachs. Sie war 1921 von der Sowjetmacht als Kompromiss zur Befriedung eines anders nicht beizulegenden ethnisch-religiösen Konflikts an der Südgrenze des Landes proklamiert worden, dessen Wurzeln das Zarenreich im 19. Jahrhundert gelegt hatte. Seit sich die Bergkarabach-Armenier 1991 von der Republik Aserbaidschan abgespalten haben, innerhalb derer ihnen diese Autonomie gewährt worden war, ist dieses Modell hinfällig.

Zwiespältig ist die Rolle Russlands. Die Bergkarabach-Behörden erklärten, ihre Kapitulation folge einer Aufforderung der Führung der seit 2020 in der Region stationierten russischen Friedenstruppe. Selbst wenn aber die Absicht Russlands, keinen Finger für die Beibehaltung des Status quo zu rühren, eine Revanche für jüngste Avancen Armeniens an den Westen gewesen sein sollte, wie westliche Experten mutmaßen: Russlands Position in der Region verbessert sich dadurch nicht. Jetzt muss es zusehen, wie sich Frankreich, Italien und die USA als Vermittler für eine Nachkriegsordnung anbieten und versuchen werden, hierüber einen Fuß in die südkaukasische Tür zu bekommen.

Freilich hatte Russland keine andere Wahl. Es geht dabei nicht einmal darum, dass es angeblich wegen des Krieges in der Ukraine keine Truppen mehr übrig hätte, um die »Pax Russica« im Südkaukasus aufrechtzuerhalten. Es kann es sich aber nicht leisten, seine Beziehungen zu Aserbaidschan zu strapazieren. Erstens, weil Aserbaidschan die russisch-iranische Allianz einschließlich von Waffenlieferungen über das Kaspische Meer nach Belieben blockieren kann. Zweitens, weil Aserbaidschan ein vom Westen umworbener Konkurrent Russlands auf dem Öl- und Gasmarkt ist. Und drittens, weil Russland die Türkei, die Schutzmacht Aserbaidschans, braucht, um nicht im Schwarzen Meer eingesperrt zu sein. Das alles wusste Alijew, und das hat ihn ermutigt, die Bergkarabach-Frage militärisch zu lösen. Armenien hat Russland keinen nur annähernd vergleichbaren geostrategischen Vorteil zu bieten. Wenn sich das Land neuerdings, von Russland alleingelassen, nach westlichen Schutzmächten umsieht, dürfte Russland dies einkalkuliert haben und muss es als unvermeidlich hinnehmen.