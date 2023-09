Sebastian Gollnow/dpa Der Fahrkartenpreis dürfte schneller anziehen als das Tempo auf der Schiene (Frankfurt am Main, 1.5.2023)

Wie hört sich das an? 50-Euro-Fahrkarte oder 70-Euro-Beförderungsschein. »Deutschlandticket« hat da schon mehr Drive. Klingt verbindend, wirkt verbindend und ist vor allem preislich unverbindlich. Das Ding kann teurer und teurer werden, der Name kann trotzdem derselbe bleiben. Seine politischen Wegbereiter haben buchstäblich vorgedacht. Hätten sie das Angebot – wie anfangs erwogen – 49-Euro-Ticket genannt, wären dessen Tage womöglich schon gezählt. Mit seiner Ansage vom Dienstag hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) die Zukunft vorgezeichnet: Sollten Bund und Länder nicht bald mehr Geld herausrücken, könnte der bundesweite Nahverkehrstarif bereits im kommenden Jahr 59 Euro kosten. Oder, so die Drohung durch VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff, das »D-Ticket« wird gleich ganz eingestampft.

Damit geht das Gezänk, das die Anbahnung des Projekts wochenlang begleitete, keine fünf Monate nach dessen Start in die nächste Runde. Nach Berechnungen des VDV wird sich der Zuschussbedarf für das »D-Ticket« auf rund vier Milliarden Euro im Jahr 2024 belaufen. Das wäre circa eine Milliarde Euro mehr als im laufenden Jahr, in dem Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro beisteuern. Ursprünglich sollte es in dieser Größenordnung bis Ende 2025 weitergehen, wobei die Finanzplaner offenbar mit geringeren Verlusten der Bahnbetreiber kalkuliert haben. Zwar befinde sich der Absatz des Tickets im »Hochlauf«, bis Ende April 2024 und damit ein Jahr nach der Einführung, gehe man von 13 Millionen regelmäßigen Nutzer aus, heißt es in einem VDV-Papier, aus dem dpa zitierte. Die starke Nachfrage führe aber dazu, dass immer mehr Kunden auf den Pauschaltarif im Nah- und Regionalverkehr umsteigen und der Verkauf von Monatsabos und Einzelfahrscheinen zurückgehe. Außerdem werde die Option zur monatlichen Kündbarkeit des »D-Tickets« intensiver als erwartet genutzt, was den Anbietern die Planungssicherheit nehme.

Das alles war freilich absehbar: Verbraucher ziehen es vor, günstig Bahn zu fahren und meiden deshalb die hochpreisigen DB-Angebote. Und dass mehr Menschen vom Auto auf Busse und Bahnen wechseln, war ja das ausdrückliche Ziel der Maßnahme. Gleichwohl verweigert Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine höhere Kostenbeteiligung der Bundesregierung. Für die kommenden beiden Jahre sieht Wissing allein die Länder in der Pflicht, weil die schließlich für den Regionalverkehr zuständig seien. Kontra gab es dafür am Dienstag von Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen), Verkehrsminister von NRW und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz. Es müsse auch im kommenden Jahr beim »Einführungspreis von 49 Euro« bleiben, weshalb der Bund seiner »Nachschusspflicht« nachkommen müsse.

Was bezweckt Wissing mit seiner starren Haltung? Der VDV jedenfalls nennt als Alternativen zu höheren Zuschüssen eine Heraufsetzung des Ticketpreises und die Gewinnung neuer Nutzer. Wie das zusammenpasst, verriet der Verband nicht, räumte aber immerhin ein, dass das Ausmaß einer negativen Kundenreaktion auf eine Preiserhöhung nicht gesichert abzuschätzen sei. Carl Waßmuth vom Bündnis »Bahn für alle« kann sich ob solcher Szenarien nur wundern. »Das Deutschlandticket, es ist die einzige Maßnahme in der bundesdeutschen Verkehrspolitik, die in die richtige Richtung geht«, sagte er am Mittwoch gegenüber jW. »Auf keinen Fall darf es noch teurer werden, im Gegenteil, es ist zu ergänzen um ein bundeseinheitliches Sozialticket – Berlin und Hamburg haben das schon – sowie um eine sinnvolle Regelung für die Kindermitnahme.« Das nötige Geld dafür muss laut Waßmuth vom Bund kommen. »Das ist viel besser, als weiter Milliarden Euro in die Autobahnen zu stecken.« Ähnlich hatte sich tags zuvor Victor Perli von der Bundestagsfraktion Die Linke geäußert: Ein steigender Preis »wäre ein Debakel für die Millionen von Menschen, die sich schon das 49-Euro-Ticket gerade so oder gar nicht leisten können«.