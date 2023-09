Ng Han Guan/AP/dpa Graffitipropaganda: Wandmalerei von der Brücke nach Taiwan in Pingtan, China (7.8.2022)

Welchen Kurs soll Taiwan gegenüber dem chinesischen Festland einschlagen? Soll die Insel sich umfassend in die Volksrepublik integrieren, zu der sie völkerrechtlich ja gehört, oder soll sie sich in aller Form von ihr abspalten? Wie die taiwanische Bevölkerung zu dieser Frage steht, das untersucht seit 1994 regelmäßig die Chengchi-Nationaluniversität in Taipeh. Schaut man sich die Ergebnisse der Umfragen an, dann zeigt sich bei allen Schwankungen – die Zahl der Abspaltungsbefürworter hat leicht zugenommen und lag zuletzt bei gut einem Viertel – eine große Kontinuität: Stets war eine Mehrheit aller Inselbewohner dafür, nicht rasch zu entscheiden, sondern sich Zeit zu lassen und den Status quo zumindest noch über eine längere Weile beizubehalten. Das heißt: Leitet die Regierung in Taipeh keine übereilten, dem Willen der Bevölkerung offen zuwiderlaufenden Schritte ein, dann kommt es in der Taiwan-Frage letzten Endes nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Zukunft an.

Hearts & Minds

Mit Blick auf die Zukunft haben in der vergangenen Woche das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und der Staatsrat der Volksrepublik ein Konzept vorgelegt, das darauf zielt, auf lange Sicht Herzen und Köpfe der Bewohner Taiwans zu gewinnen. Dazu sollen ihnen Angebote gemacht werden – und zwar speziell aus der Küstenprovinz Fujian, die der Insel unmittelbar gegenüberliegt. Taiwaner sollen etwa eingeladen werden, Fujian zu besuchen, sich niederzulassen, dort zu studieren oder einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Um ihnen dies zu erleichtern, will Beijing die behördlichen Meldeprozeduren vereinfachen und die Verkehrsverbindungen verbessern. Menschen aus Taiwan sollen leichteren Zugang zur Gesundheitsversorgung in Fujian erhalten, ihre Kinder dort problemlos in Kindergärten, Schulen und Universitäten schicken können. Auch von gemeinsamen kulturellen Aktivitäten aller Art ist die Rede. Die historischen Bindungen zwischen Küste und Insel sind alt. Sie wurden zwar 1949 unsanft unterbrochen, man kann aber problemlos an sie anknüpfen.

Auf solide Füße stellen will Beijing seinen Versuch, Taiwaner für Fujian zu begeistern, mit der systematischen Förderung der Wirtschaftsbeziehungen. So sollen Investitionsmöglichkeiten in Fujian für Unternehmen aus Taiwan optimiert und die Handelsbedingungen verbessert werden. Die im Jahr 2015 geschaffene Fujian Pilot Free Trade Zone mit ihren Ablegern wird ermutigt, spezielle Initiativen zu starten, um gezielt taiwanische Firmen anzulocken. Von einer engen Kooperation im Rahmen industrieller Cluster in Fujian ist die Rede. Das Konzeptpapier nennt etwa die Hafenstadt Ningde im Nordosten der Provinz, vor gut einem Jahrzehnt noch ein unbedeutendes Provinznest, in dem 2011 CATL gegründet wurde, heute der größte Hersteller von Elektroautobatterien der Welt. Um seinen Standort in Ningde scharen sich mittlerweile Zulieferer und Elektroautoproduzenten. Ningde boomt und ist sicherlich auch für so manche taiwanische Firma attraktiv. Jenseits der Industrie sollen auch Landwirte und Fischer aus Taiwan für eine intensivere Zusammenarbeit gewonnen werden.

Kritiker haben in der vergangenen Woche eingewandt, im Kern sei das alles nicht neu. Es stimmt: Als die Volksrepublik sich in den 1980er Jahren für Menschen und Unternehmen aus Taiwan öffnete, war Fujian eine der Schwerpunktprovinzen. Sie lag räumlich nahe – man muss nur die Taiwanstraße überqueren –, zudem gelten die sprachlich-kulturellen Bindungen als eng. Recht bald wurde Fujian freilich als Ziel taiwanischer Investitionen und Touristen von wirtschaftsstärkeren Provinzen und bekannteren Städten überholt. Das neue Konzept soll nun aber helfen, die Beziehungen auf eine höhere Ebene zu heben. Dazu knüpft es erneut an die geographische und kulturelle Nähe an. Ökonomisch ist Fujian, dessen Wirtschaftsleistung 2019 erstmals diejenige Taiwans übertraf, stärker und attraktiver geworden. Manche Städte wie Xiamen, das historische Amoy, werden bei Touristen immer populärer. Der Gedanke, Fujian zum Kristallisationspunkt – zur »Demonstrationszone«, wie es in dem Konzeptpapier heißt – für eine »integrierte Entwicklung« von Festland und Insel zu machen, wurde schon im aktuellen Fünfjahresplan für 2021 bis 2025 festgehalten. Jetzt soll er realisiert werden.

Kinmen & Matsu

Dabei geht das neue Konzept an einer Stelle auch qualitativ über die bereits bestehenden Beziehungen personeller und ökonomischer Art hinaus, die nun ausgeweitet werden sollen. Dabei geht es um Kinmen und Matsu. Kinmen ist eine kleine Insel mit einigen Nebeninseln, die nur wenige Kilometer vor Xiamen liegt. Sie wird ebenso von Taipeh kontrolliert wie die kleinen Matsu-Inseln vor Fujians Hauptstadt Fuzhou und dem nahegelegenen Ningde. Bewohner der Matsu-Inseln sollen dem Integrationskonzept zufolge, wenn sie nach Fuzhou umziehen, dessen Einwohnern gleichgestellt werden, Bewohner von Kinmen wiederum den Einwohnern von Xiamen. In beiden Fällen soll auch die wirtschaftliche Integration vorangetrieben werden, bei der Versorgung der Inseln mit Strom und Gas etwa. Zudem plant Beijing, die Verkehrswege auszubauen und beispielsweise Brücken vom Festland nach Kinmen sowie auf zumindest einige der Matsu-Inseln zu bauen. Der ökonomische Sog der Volksrepublik wäre wohl immens: Kinmen zählt knapp 130.000 Einwohner, die Matsu-Inseln ein Zehntel davon, Fujian hat knapp 42 Millionen Einwohner.

Pikant ist dabei, dass sowohl auf Kinmen als auch auf den Matsu-Inseln taiwanische Truppen stationiert sind und dort auch zuweilen Manöver durchführen – unmittelbar vor der Küste des Festlands. Als Anfang August 2022 die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besuchte, begann die Volksrepublik, regelmäßig Drohnen über Kinmen fliegen zu lassen. Ende August 2022 gaben taiwanische Militärs erstmals Warnschüsse in Richtung der Drohnen ab. Eine Brücke vom Festland nach Kinmen erschlösse der Volksrepublik auch militärisch relevantes Gebiet.