Jonas Walzberg/dpa Die Protestierenden wurden am Sonnabend in Henstedt-Ulzburg wiederum von der Staatsmacht aufgehalten

Hunderte Demonstranten haben der AfD am Sonnabend im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg einen »heißen Empfang« bereitet. Mit zwei Demonstrationen und einer Mahnwache protestierten sie gegen den dortigen Landesparteitag im Bürgerhaus der Kleinstadt, die rund 28.000 Einwohner zählt. Protestiert wurde aber auch, weil genau dort vor knapp drei Jahren ein rechter Pkw-Angriff eines AfD-Anhängers erfolgte. Am 17. Oktober 2020 soll Melvin S. am Rande einer Veranstaltung mit dem damaligen Parteichef Jörg Meuthen mit einem Pick-up Demonstranten angefahren und schwer verletzt haben. S. muss sich seit Anfang Juli unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Kiel verantworten.

Die Stadt hatte versucht, den Parteitag zu verhindern, indem sie die Anmietung des Bürgerhauses versagte. Die AfD hatte aber Erfolg mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht, und die Stadtverwaltung verzichtete auf den Gang zum Oberverwaltungsgericht. So blieb nur der Protest, zu dem unter anderem antifaschistische Zusammenschlüsse mobilisierten. Im Aufruf von Gruppen aus Schleswig-Holstein heißt es, im Kieler Gerichtsverfahren könne bereits als bewiesen angesehen werden, was Antifaschisten schon nach dem Anschlag erklärten: »dass die Tatmotivation seiner faschistischen Gesinnung entsprang, dem Hass auf Linke und seinem Rassismus«. Es sei ein »weiterer Schlag ins Gesicht der vier Betroffenen des Anschlags«, dass die AfD sich dennoch »in schlechter Regelmäßigkeit« in Henstedt-Ulzburg treffen dürfe.

Drinnen sei von den 153 Teilnehmenden »insbesondere über Satzungsfragen und Resolutionen diskutiert worden«, wie der AfD-Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann am Dienstag per Kurznachrichtendienst X mitteilte. Im Rahmen des »reinen Arbeitsparteitags« wurde unter anderem eine Resolution beschlossen, die das Scheitern beim Besetzen von parlamentarischen Ausschüssen als undemokratische Blockadepolitik der übrigen Parteien verurteilt, wie der NDR am Sonnabend berichtete.

Draußen versammelten sich bereits am Samstag morgen rund 150 bürgerliche Nazigegner, um zu protestieren. Die Gruppe wurde von einem großen Polizeiaufgebot abgeschirmt. Als Demonstranten versuchten, eine Absperrung zu überwinden, reagierte die Polizei darauf mit »einfacher körperlicher Gewalt und Pfefferspray«, wie die Behörde mitteilte. Ein »Durchbruch der Personen« sei verhindert und gegen einen Mann ein Strafverfahren wegen versuchten tätlichen Angriffs auf einen Polizisten eingeleitet worden.

Während der Kundgebung sprach eine Betroffene des Anschlags von 2020, wie die Taz berichtete. Als schwarze Frau fühle sie sich doppelt getroffen. Der Anschlag sei für sie nach wie vor »ein rechter und rassistischer Tötungsversuch«. Nach Angaben des Veranstalters versammelten sich rund 500 Demonstranten vor dem Rathaus, darunter Vertreter von »Omas gegen rechts«, der Verdi-Jugend, des Kreisverbandes von Die PARTEI und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA).

Vom Rathaus aus zogen die Demonstranten schließlich durch die Stadt. Bündnissprecherin Britta de Camp-Zang bewertete am Montag im Gespräch mit junge Welt den Protest gegen den Parteitag als »sehr gelungen«. Auch sei es dem Protest gegen rechts der vergangenen Monate und Jahre zu verdanken, dass die AfD bisher keinen Ortsverband in Henstedt-Ulzburg gegründet habe.