Nachschlag: Einschlafhilfe im Ersten

Alessio Morgese/IMAGO/NurPhoto

Es ist einfach nur anstrengend, wie sich hier am Thema Flüchtlingspolitik abgearbeitet wird. Dass es Migration gibt, seit die Menschen auf zwei Beinen laufen, diese Erkenntnis scheint in dieser Runde nur bedingt vorhanden zu sein. Und dass man Fluchtbewegungen behindern kann, aber es unmöglich ist, sie zu verhindern, ebensowenig. Etwas Licht am Ende des Tunnels: Zumindest wird festgestellt, dass in den letzten Jahren trotz des Versuchs der Abschottung (siehe Großbritannien und Italien) immer mehr Geflüchtete in den jeweiligen Ländern angekommen sind. Migration ist eben wie das Wetter – egal, was wir davon halten, es ist, wie es ist. Und dann wird auch noch der Rechtsruck thematisiert, CSU-Politikerin Monika Hohlmeier zetert, als ihr vorgehalten wird, dass ihr Kollege Manfred Weber mit der Faschistin Giorgia Meloni kungelt, und bringt statt dessen die gefährlichen »Linksextremisten« ins Spiel. Wer Glück hat, ist da schon eingeschlafen. (mme)