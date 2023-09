Gewerkschafter Orhan Akman: Wir brauchen klare Friedenspositionen

Annette Riedl/dpa

Orhan Akman hatte auf dem Verdi-Bundesvorstand fast jede vierte abgegebene Stimme erhalten. In seiner auf der Website orhan-akman.de dokumentierten Rede vom Montag sieht er darin ein Zeichen für den Wunsch nach Veränderung der Gewerkschaft:

(…) Diese offensichtliche Krise von Verdi darf man nicht schönreden, und sie ist nicht wegzudiskutieren. (…) Die Hauptverantwortung für die Krise der Gewerkschaft liegt bei uns selbst. Der amtierende Bundesvorstand übt keinerlei Selbstkritik und will keine Neuausrichtung der Gewerkschaft. Statt dessen werden Ausreden geliefert und versucht, Kritikerinnen und Kritiker mundtot zu machen. (…)

Dazu gehört, dass wir uns wieder mehr politisch einmischen. Ich finde es gut, dass wir mit anderen Bündnispartnern, u. a. mit Fridays for Future, Aktionen für die Stärkung des ÖPNV entwickeln. Es ist aber auch wichtig, dass wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter uns wieder stärker als Teil der Friedensbewegung sehen. Wir brauchen klare Friedenspositionen ohne Wenn und Aber – Aufrüstung, Rüstungsexporte und das Nachplappern von Regierungserklärungen darf es mit uns nicht geben! Wir wollen sofortigen Frieden in der Ukraine, aber auch Frieden für Syrien! Frieden für Nagorny Karabach! Frieden für Kolumbien! Frieden für Somalia! Frieden für Libyen! Frieden für alle Kurden und Palästinenser! (…) Unsere Gewerkschaft steht auf dem Kopf, wir müssen sie wieder auf die Füße stellen. Wir müssen Verdi aus der Sicht der Mitglieder und aus dem Blickwinkel des Betriebes denken und aufbauen.

Jürgen Grässlin verbreitete am Dienstag eine erste Stellungnahme des Rüstungsinformationsbüros (RIB e. V.) zur Forschungsstudie der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) zur Firmengründung des Rüstungskonzerns Heckler & Koch:

(…) Edmund Heckler leitete das HASAG-Werk in Taucha und besaß eine Prokura. Damit war Heckler in führender Position bei einer der bedeutendsten NS-Waffenschmieden tätig, die massiv in die systematische Vernichtung von Millionen Menschen durch das NS-Regime involviert war.

Die GUG lässt unerwähnt, dass ohne all die »Rädchen« wie Edmund Heckler das gesamte NS-Rüstungsgetriebe nicht hätte funktionieren können. Ohne Opportunisten und Karrieristen wie Heckler wäre der Tod von Millionen Menschen durch das verbrecherische Regime des NS und die damit verbundene industrielle Vernichtung auch von jüdischem Leben in Deutschland nicht möglich gewesen.

Das Rüstungsinformationsbüro fordert Vorstand und Aufsichtsrat der Heckler & Koch AG auf, jetzt die dringend notwendigen Schritte gegen das »Brownwashing« auf den Weg zu bringen:

Die H&K-Führung muss nicht nur die Mitschuld der HASAG, sondern auch die des Experten für die Munitionsherstellung Edmund Heckler beim Massenmorden der Nationalsozialisten unumwunden eingestehen.

Die Führung der Heckler & Koch AG muss klarstellen, dass H&K-Firmengründer Edmund Heckler Mitverantwortung als Beteiligter der NS-Vernichtungsmaschinerie auf sich geladen hat.

Wollen der heutige H&K-Vorstand und -Aufsichtsrat in ihrem demokratischen Ansinnen ernst genommen werden, darf der Nazischerge Edmund Heckler nicht länger Namenspatron der Heckler & Koch-Gesellschaften sein.