Filou des Tages: Jens Haaning

Henning Bagger/Ritzau Scanpix/imago Dänische Kronen in keinen Scheinen (Aalborg, 28.9.2021)

Über James Whistler erzählt man sich folgende Anekdote. In einem Gerichtsprozess als Sachverständiger für Kunst bemüht, wurde er gefragt, ob er der Jury erklären könne, was Kunst sei. Whistler musterte die Geschworenen, nahm nach einer Weile das ­Monokel ab und sagte: »Nein!«

Dem Otto Normalhorst, der schon nichts von Kunst überhaupt weiß, bereitet moderne Kunst noch mehr Probleme. Sein biederes »Das kann meine vierjährige Tochter aber besser als Sie« macht den vorsätzlichen Blödsinn der Malewitsche oder Pollocks nicht besser. Tertium datur. Zwischen den kraftvollen Polen unserer Ära – Werner Tübke und Gerhard Richter – scheint unendlich viel möglich. Wenn ein großer Künster die Grenzen des Genres auslotet, kann Beachtliches herauskommen. Das Problem an der Moderne sind nicht ihre Höhepunkte, es ist ihre Doktrin, die allerhand Aufschneidern als Deckmantel dient.

Nur, wenn das schon so ist, sollte es wenigstens witzig sein: das Happening als ästhetisches Ereignis ohne ästhetisches Ereignis. Man kann Nichtkunst machen oder gleich nicht Kunst machen. Wie Jens Haaning. Das Kunstmuseum Aalborg hatte dem Künstler 492.549 Kronen in Scheinen gegeben, zur materiellen Verarbeitung auf einer Leinwand. Haaning behielt das Geld und lieferte die leere Leinwand. Der Direktor des Museums, Lasse Andersson, will am Anfang herzlich gelacht haben. Am Ende siegte die verknöcherte Ordnung. Er zog vor ein Gericht, das Haaning jetzt zur Rückgabe des Geldes verurteilt hat.

Eigentlich sollte Frechheit belohnt werden, zumal in einem Betrieb, der hauptsächlich darauf beruht. Der Humor des Museumsdirektors Andersson scheint allerdings weniger ausgeprägt als der des Menschen Andersson. Haaning hat sein leeres Werk übrigens betitelt: »Nimm das Geld und verschwinde.« Möge der Museumsdirektor diesen Ratschlag beherzigen.