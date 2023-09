Im peinlichsten Moment

Florian Gaertner/IMAGO/photothek Die Grenze zwischen Polen und Deutschland wird in der jüngsten Zeit wieder verschärft überwacht (Hagenwerder, 12.4.2023)

Natürlich kann es keiner Regierung recht sein, wenn eine mutmaßliche Korruptionsaffäre auffliegt. Aber die in Polen hochgekochte Aufregung um die Vergabe von Visa vor allem in Indien trifft die regierende PiS in einem Moment, wo sie ihren Wahlkampf zentral auf die Behauptung stützt, sie und nur sie garantiere Polens »Sicherheit« vor »illegalen Migranten«. Natürlich ist es für die Opposition jetzt ein leichtes, ihr an diesem Punkt Heuchelei vorzuwerfen und zu behaupten, in Wahrheit sei es die Regierung, die Polen mit »Migranten aus kulturell fremden Herkunftsländern« überschwemme. Migrantenfeindliche Demagogie ist nämlich keine Spezialität der PiS, die »Bürgerplattform« kann das auch.

Noch ist nicht klar, welchen Umfang die Affäre hat: ob einige hundert Fälle, wie die angegriffene Regierung behauptet, oder mehrere hunderttausend, wie die Opposition auf Grundlage der Globalzahlen über gestellte Visaanträge suggeriert. Was voraussetzen würde, dass für jedes erteilte Visum ein Schmiergeld gezahlt worden wäre. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.

Was in der aufgeregten Debatte nicht thematisiert wird, sind die Voraussetzungen dafür, dass ein solches Visabusiness entstehen konnte – ob mit amtlicher Rückendeckung oder ohne. Kein Wort über die globale Ungleichheit, die indische Bauern veranlasst, ein Vermögen auszugeben, um eine Einreiseerlaubnis für den globalen Norden zu bekommen und sich dort – wie sie hoffen – auskömmlicher durchzuschlagen als zu Hause. Kein Wort über den »Pullfaktor« in Gestalt des Hungers von Polens Land- und Bauwirtschaft nach billigen Saisonarbeitern, der Wirtschaftsverbände veranlasst hat, im Außenministerium im Sinne einer großzügigeren Bearbeitung von Visaanträgen zu intervenieren. Kein Wort also über den ganz normalen Kapitalismus. Und natürlich auch kein Wort darüber, dass Staaten – und nicht, wie Sahra Wagenknecht es gern schönredet, »Solidargemeinschaften« – sich die Kontrolle darüber vorbehalten, wer sich in ihrem Gebiet aufhalten darf und wer nicht. Wer nützlich ist, wer vielleicht noch nützlich werden kann und wer ein hoffnungsloser Fall ist und bleibt, an dem kein Interesse besteht.

Die Bundesrepublik ist von dieser Affäre bisher offenbar nicht in größerem Umfang betroffen, obwohl nach polnischen Angaben 30 Prozent der Eingereisten aus den betreffenden Ländern inzwischen »verschwunden« sind. Kein Wunder: Wenn sich die Berichte über gekaufte Visa polnischer Konsulate bewahrheiten, stellt sich die Frage, ob Polen noch im Schengen-System bleiben kann. Polen jetzt aus diesem Kerneuropa auszuschließen, würde den EU-kritischen Kräften im Land Vorschub leisten, daran hat Berlin kein Interesse. Dann nimmt man doch besser ein paar tausend Inder mit zweifelhaften Papieren in Kauf. Branchen mit Personalmangel und solche mit Hungerlöhnen gibt es in Deutschland auch.