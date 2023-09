Jens Büttner/dpa Schaut erst mal zu: Neonazi Sven K. bei einer Razzia auf seinem Grundstück (Jamel, 19.9.2023)

Zwei gekreuzte Zimmermannshämmer, im Hintergrund ein Zahnrad, das Ganze in den Farben des Deutschen Reichs: Die Verbreitung dieses Logos der faschistischen Gruppierung »Hammerskins Deutschland« ist in Zukunft in Deutschland strafbar. Das ist eine der Konsequenzen des Vereinsverbots der Gruppe durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Das Bundesinnenministerium verkündete am Dienstag morgen, das Netzwerk, dessen Mutterorganisation 1988 im texanischen Dallas gegründet wurde, sei einschließlich seiner Regionalgruppen und der Teilorganisation »Crew 38« auf der Grundlage des Vereinsgesetzes verboten. Das hat zur Folge, dass der verbotene Verein aufgelöst und das Vereinsvermögen zugunsten des Staates eingezogen wird, wie es auf der Website des Bundesinnenministeriums über Verbote dieser Art heißt.

Rund 700 Beamte der Länder und der Bundespolizei durchsuchten laut Ministerium in den frühen Morgenstunden Wohnungen von 28 Mitgliedern der Organisation in zehn Bundesländern. Drei durchsuchte Objekte sollen als Vereinsheime genutzt worden sein. Durchsucht wurde auch die von der Gruppierung betriebene »Hate Bar« im saarländischen Dillingen. Die Behörden fanden neben Bargeld auch Nazidevotionalien und in Mecklenburg-Vorpommern auch Waffen, wie das Landesinnenministerium mitteilte.

Das Ministerium begründete das Verbot damit, dass die »Hammerskins« sich gegen die »verfassungsmäßige Ordnung« und den »Gedanken der Völkerverständigung« richten sowie ihr Zweck und ihre Tätigkeit »Strafgesetzen zuwider« liefen. Die international vernetzte Gruppierung hat hierzulande laut Schätzungen des Ministeriums rund 130 Mitglieder. Die Razzia richtete sich dem Vernehmen nach nur gegen Führungsfiguren der Neonazigruppe.

Faeser bezeichnete das Verbot als »harten Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus«. En passant lobte sie die Arbeit ihres Hauses: »Deshalb handeln wir weiter mit aller Entschiedenheit, um rechtsextremistische Strukturen zu zerschlagen.« Das macht gerade in diesem Fall durchaus stutzig, denn immerhin sind die Aktivitäten der Organisation in Deutschland bereits seit den 90er Jahren öffentlich bekannt. Ebenfalls bekannt ist, dass Mitglieder der Gruppe Verbindungen zur Terrorgruppe »NSU« unterhalten haben. Während das Exif-Projekt zuletzt Informationen über die Gruppe recherchiert und veröffentlicht hat, wurde diese im VS-Bericht 2022 des Bundesamts für Verfassungsschutz des aber gar nicht erst genannt. Auf jW-Nachfrage zu den Gründen für das Verbot zum jetzigen Zeitpunkt antwortete eine Ministeriumssprecherin am Dienstag, dass die Überprüfung der Verbotskriterien einer »gründlichen, intensiven und rechtlichen Prüfung« bedürfe, welche »mehr als ein Jahr beanspruchte«. Das erklärt allerdings nicht die Untätigkeit der Behörde während der vergangenen drei Jahrzehnte.

Die Frage bleibt, warum der grundsätzlich begrüßenswerte Schritt gegen den neonazistischen Verein gerade jetzt erfolgt. Faeser machte zuletzt wegen ihrer Entlassung des Leiters des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, Negativschlagzeilen. Die kommen ihr reichlich ungelegen, denn sie ist Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der hessischen Landtagswahl im Oktober. Die SPD ist Umfragen zufolge 13 Prozentpunkte hinter der Union, eine Koalition unter Führung der Sozialdemokraten damit unwahrscheinlich. Die persönlichen Zustimmungswerte der Ministerin sind miserabel. Dass sie nun einen »Erfolg« im »Kampf gegen rechts« verkündet, erscheint vor diesem Hintergrund der unter Druck Geratenen nicht zuletzt wie ein Versuch, diesem Negativtrend irgendwie entgegenzuwirken.

Zu den Haupttätigkeiten der »Hammerskins« gehören laut Ministerium in erster Linie der »Vertrieb von Tonträgern mit rechtsextremistischer und antisemitischer Musik, die Organisation rechtsextremistischer Konzerte und der Verkauf von rechtsextremistischen Merchandiseartikeln«. Im Vergleich zu anderen faschistischen Gruppierungen, die in der BRD weiter unbehelligt ihr Unwesen treiben dürfen, erscheinen sie eher wie ein kleiner Fisch. Ein Beispiel: die »Grauen Wölfe«, ein Netzwerk türkischer Faschisten, die sich in mehr als 300 Vereinen deutschlandweit organisieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der Bewegung 11.000 Anhänger zu. Erst vergangene Woche hatte sich die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag zu dem ausbleibenden Verbot der Bewegung um eine substantielle Antwort gedrückt.