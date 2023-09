China: Taiwan-Frage ist »rote Linie«

Washington. Am Montag habe ­Taiwan binnen eines Tages mehr als 100 chinesische Militärflugzeuge um die Insel registriert, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Noch am Wochenende hatten Vertreter Chinas und der USA auf ­Malta miteinander gesprochen. Chinas Außenminister Wang Yi sagte chinesischen Angaben zufolge dem Nationalen Sicherheitsberater im US-Kabinett, Jacob Sullivan, dass die Taiwan-­Frage eine »rote Linie« sei, die nicht überschritten werden dürfe. Nach Angaben des Weißen Hauses wollen die USA und China in den kommenden Monaten weitere Gespräche auf »höchster Ebene« führen. »Dieses Treffen war Teil der laufenden Bemühungen, offene Kommunikationslinien aufrechtzuerhalten und die Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten«, erklärte Washington. Biden hatte angedeutet, dass es noch in diesem Jahr zu Gesprächen zwischen ihm und Xi kommen könne. (AFP/dpa/jW)