Mal feste Feste feiern!

Die beiden Freien Radios in Wien und Zürich feiern in dieser Woche runde Geburtstage. Radio Orange 94.0 sendet seit 25 Jahren mit Lizenz für die österreichische Bundeshauptstadt, nachdem seine Aktivisten längere Zeit als Piraten Frequenzen gekapert und den ORF schließlich um sein Rundfunkmonopol gebracht hatten. Die Feier steigt am Sonnabend um 18 Uhr im 4lthangrund in der Augasse, es gibt Musik, Performances und groben Unfug vom Politically Correct Comedy Club featuring Krõõt Juurak, Leo Handle und Wurstaufschnitt. Live im Radio von 18 bis 22 Uhr (o94.at). Schon seit 40 Jahren funkt Radio Lora in Zürich dazwischen, der Sender hat seine Wurzeln in der Jugendbewegung der 80er Jahre und ertönt weiter widerborstig und kein bisschen leiser. Die Festivitäten beginnen am Freitag um 17 Uhr und gehen bis zum Kirchgang am Sonntag. In der Roten Fabrik in der Seestraße wird aufgespielt, diskutiert, geschlemmt und getanzt, das Programm findet sich auf lora.ch.

Was gibt’s im Radio? Die Kurzgeschichte »Vom Erschrecken« über eine Frau, die vor Gericht eine Entschädigung erstreitet und das Geld in eine Schönheitsoperation investiert, die ihr Gesicht entstellt, weshalb sie wieder prozessieren muss; aus dem letzten Erzählband von David Foster Wallace, gelesen von Michael Dangl (Di., 11.05 Uhr, Ö 1). Vom Schicksal einer Podcasterin, die sich in eine persönlichkeitsgestörte Suchmaschine verliebt, handelt das Hörspiel »Rosie Future« von David Lindemann (DLF Kultur 2023, Ursendung, Mi., 22.03 Uhr). Das »Zeitfragen-Feature« berichtet über »Metropolen im Untergang«, die im Boden versacken oder im Meer versinken (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur).

Susan Neiman hat sich mit dem Essay »Links ist nicht woke« in die Identitätsdebatte eingebracht und retourniert Kritik an den Alten der Aufklärung als rassistisch, kolonialistisch und eurozentristisch. Elisabeth Find­eis liest (Fr., 11.05 Uhr, Ö 1). Jessica zuckt in »Exzess« in einem Berliner Club herum, bis sie wegen einer Überdosis Partypillen final entrückt; Technooper von Noam Brusilovsky und Tobias Purfürst (RBB Kultur 2023, Ursendung, Fr., 19.05 Uhr und So., 14.05 Uhr). Das Hörspiel »Illegal« zeichnet den Alltag der Mitmenschen auf, die sich nicht dabei erwischen lassen dürfen, dass sie unter uns leben (BR/Münchner Kammerspiele 2008, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Das Or­chestre Révolutionnaire et Romantique hat Anfang September bei den BBC Proms »Les Troyens« von Hector Berlioz aufgeführt; Mitschnitt aus der Londoner Royal Albert Hall (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur).

Als der Mensch begann, aufrecht zu gehen, hatte er die Hände frei, um Smartphones und Maschinengewehre zu bedienen. Die Paläontologin Madelaine Böhme erzählt in »Kulturgeschichte«, was sonst noch passierte, »Als der Menschenaffe laufen lernte« (So., 8.30 Uhr, SWR 2). Zum 125. Geburtstag von George Gershwin gibt es eine Aufnahme von »Porgy and Bess« der US-amerikanischen Everyman Opera Company, die 1952 in Westberlin aufgezeichnet im RIAS-Archiv verloren ging und erst 2008 wiedergefunden wurde (RIAS 1952/Deutschlandradio 2011, So., 15.05 Uhr, DLF Kultur). Zur selben Zeit sendet Bayern 2 mit »Die Ansprach« den Monolog einer Münchner Toilettenfrau aus der Feder von Barbara Enders (BR 1976, So., 15.05 Uhr und Mo., 20.05 Uhr). Schließlich beginnt in der kommenden Woche die Lesung des Romans »Wie die einarmige Schwester das Haus fegt«, des Debüts von Cherie Jones aus Barbados, gelesen von Sithembile Menck (SWR/Diwan-Hörbuchverlag 2023, Ursendung, ab Mo., 15.30 Uhr, SWR 2).