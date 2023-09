Uncredited/Reliance Industries Limited in Jamnagar/dpa Rohölraffinerien in Jamnagar im indischen Bundesstaat Gujarat (17.6.2021)

So ganz ohne russisches Öl – geht es nicht. Zwar hat die BRD im Zuge des Krieges in der Ukraine seine direkten Ölimporte aus Russland eingestellt. Zahlen des Statistischen Bundesamtes legen nun nahe, dass Deutschland über Indien weiterhin große Mengen russisches Öl importiert. Die Einfuhren an Mineralölerzeugnissen aus Indien haben sich demnach in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verzwölffacht – von 37 Millionen Euro auf 451 Millionen Euro.

Bei den Importen aus Indien »handelte es sich hauptsächlich um Gasöle, die für die Herstellung von Diesel oder Heizöl genutzt werden«, wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag erklärte. Diese Gasöle werden aus Rohöl hergestellt. Und das bezieht Indien, darauf weist das Statistikamt in dem Zusammenhang hin, nach UN-Angaben seit letztem Jahr in großen Mengen aus Russland.

Auch der Preisdeckel, den die westlichen Staaten für russisches Öl eingeführt haben, will nicht recht funktionieren. Am Freitag berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel unter Verweis auf Ökonomen vom KSE Institute der Kyiv School of Economics, dass für russisches Öl weiterhin deutlich mehr gezahlt werde, als der von den G7-Staaten verordnete Maximalpreis von 60 Euro pro Barrel. Grund sei demnach die mangelnde Kontrolle der Einhaltung durch die Behörden der Länder, in denen die Reedereien und Versicherer ansässig sind.

Bedeutung hat der Handel mit Indien auch wegen der Konkurrenz zu China. Die Exporte in das mittlerweile bevölkerungsreichste Land der Welt legten von Januar bis Juli um 21 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro zu. Wichtigste Exportgüter waren in den ersten sieben Monaten Maschinen im Wert von 2,4 Milliarden Euro (plus 10,3 Prozent) und chemische Erzeugnisse mit 1,2 Milliarden Euro (minus 0,9 Prozent). Insgesamt nehmen die Ausfuhren nach Indien aber nur einen Anteil von 1,1 Prozent an den Gesamtexporten ein. (AFP/Reuters/jW)