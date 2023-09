Afghanistan-Programm läuft schleppend

Berlin. Elf Monate nach seinem Start ist über das von der Bundesregierung aufgelegte Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan noch niemand in die BRD gekommen. Die ersten Einreisen »werden derzeit vorbereitet und sollen zeitnah erfolgen«, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke, aus der dpa am Sonntag zitierte. Demnach wurde bis zum 6. September für 20 Menschen mit Aufnahmezusage über das Programm das Visumverfahren aufgenommen. »Das ist eine unterirdische Bilanz«, sagte die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion, Clara Bünger. (dpa/jW)