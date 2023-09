Tausende bei Sozialprotesten in Bern

Bern. Am Sonnabend haben Tausende Demonstranten in der Schweiz höhere Löhne und Renten gefordert. Fast 20.000 Menschen beteiligten sich an der unter anderem von Gewerkschaften organisierten Demonstration in Bern nach Angaben der Veranstalter. Die Demonstrierenden protestierten gegen den seit geraumer Zeit anhaltenden Kaufkraftverlust. »Alles wird teurer – Löhne und Renten rauf!« stand auf einem der Plakate, unter anderem wurden Maßnahmen zur Eindämmung oder Senkung von Mieten gefordert. Aufgerufen hatten gut einen Monat vor der Parlamentswahl auch die Sozialdemokratische Partei und die Grünen sowie Mieterschutzvereine. (AFP/jW)