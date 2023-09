Saudi-Arabien könnte »Normalisierung« abbrechen

Riad. Saudi-Arabien will die von den USA vermittelten, indirekten Normalisierungsgespräche mit Israel einfrieren. Wie die Times of Israel mit Verweis auf die saudische Zeitung Elaph am Sonntag berichtete, könne der Schritt erfolgen, weil die rechte Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu nicht bereit sei, den Palästinensern Zugeständnisse zu machen. Demnach haben die USA Israel über die saudische Haltung informiert. Insbesondere die Beharrlichkeit der faschistischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir stünden beim Elaph-Bericht im Vordergrund. Ohne Fortschritte bei Ramallah könne es demnach keine Fortschritte bei Riad geben. (jW)