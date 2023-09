Nachschlag: Eisprinzessin

imago images/Everett Collection Hat sie oder hat sie nicht? Margot Robbie als Tonya Harding und Sebastian Stan als Eisenstangenbeauftragter

Tonya Harding erinnert sich genüsslich: »You know, those bitches they didn’t know what hit ’em.« Kommt so eine Eiskunstlaufprinzessin daher – so wie ein Donnerschlag? »I, Tonya« präsentiert sich als Pseudodokumentation der Ereignisse und Umstände, die unsere Gegenwart geformt haben werden. Bilder gar nicht so vergangener Zeiten: die damals noch verbindlichere Popmusik, beinhartes Prolo-Boulevard-TV, von dem ernsthafte Nachrichten sich noch abheben zu können glaubten, und natürlich Profisport. Die Frage, die einst die Welt bewegte, ob Harding davon wusste, dass ihr damaliger Ehemann einige Schläger damit beauftragt hatte, kurz vor Olympia 1994 das Knie der Hauptkonkurrentin Nancy Kerrigan zu zertrümmern, wird in eine reine Farce aufgelöst. Schließlich ist die Farce das einzige, was uns geblieben ist. Ausgenommen vielleicht noch die Körpersensation des Profisports. Der Moment des Jahres 1987, in dem Harding als erste Frau bei den US-Meisterschaften einen dreifachen Axel sprang. In ihren Worten: »the most awesomest thing«. (aha)