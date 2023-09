ZUMA Press/imago/Montage jW

Im Gedenken an Michael Mäde-Murray

Zu jW vom 13.9.: »Freigeist und Genosse«

Liebe Ellen Brombacher, ich möchte mich bei dir für den liebevollen Nachruf auf meinen Bruder Michael bedanken. Er wird auch mir vor allem als Verbündeter im Geist fehlen! Schon als wir noch Kinder waren, haben wir in den Abendstunden vor dem Einschlafen manch politische Diskussionen geführt. Dabei hat er mich mitunter bewusst provoziert, um Argumente zu sammeln, die er dann in der Schule verwenden wollte. Jetzt, in diesen verrückten Zeiten, in denen eine klare Linie in der Linkspartei fehlt, es die öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten in den eigenen Reihen gibt, war er mein Kompass! Er fing, trotz zunehmender Krankheit, meine Verzweiflung auf und gab mir Mut. Und den gibt er mir weiter, denn er ist tief in meinem Herzen, und seine Gedanken leben fort in seinen Gedichten, die er bis zum Schluss geschrieben hat. Möge seine Mahnung, stets das Gemeinsame zu suchen, doch noch erhört werden!

Anja Mathilde Wallocha, per E-Mail

Ein Dank

Zu jW vom 13.9.: »Freigeist und Genosse«

Und wieder ist ein wesentlicher, wichtiger Mensch von uns gegangen – ich möchte mich mit einem seiner Gedichte von ihm verabschieden, wenn ich auch weiß, solange wir ihn nicht vergessen, bleibt er ja bei uns … Sommerende: Und wenn es dann/ doch so sein wird, dass alles vergebens war, und der Herbst wütet/ als ein einziger Sturm/ vor dem letzten schmutzig/ weißen Winter, und wir nichts werden/ bewegt haben/ und nichts hinterlassen, was irgendwer braucht/ und einfach vorbeigehen also, enden, wie ein Schwarzweißfilm/ kurz nach Mitternacht. – Danke, Michael.

Christa Kustka, per E-Mail

Unkomplizierte Vermählung

Zu jW vom 9./10.9.: »Im Labyrinth«

Eine Eheschließung in Dänemark ist gerade für Geflüchtete, die ansonsten in der BRD leben, im Bedarfsfall wohl tatsächlich die beste Alternative. Aus meiner Arbeit mit Geflüchteten weiß ich, dass Menschen etwa aus Serbien, dem Kosovo oder Albanien, die hierzulande leben und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind wie den hier geschilderten. Eine Eheschließung in Dänemark kann komplett via Internet und Mail im Vorfeld organisiert werden (Termin/e beim zuständigen Amt, Abklärung beizubringender Unterlagen, ortsnahe Unterbringung für die zwei Tage, die das Ganze maximal dauert), ist im Vergleich zu deutschen Amtstarifen wesentlich kostengünstiger und wird auch von deutschen Behörden vollumfänglich anerkannt.

Robert Martschinke, Münster

Schattenseite der Robotaxis

Zu jW vom 2./3.9.: »R2-D2 übernimmt«

Wenn es für die Sicherheit im Straßenverkehr relevant ist, ob ein Mensch hinterm Steuer sitzt oder das Fahrzeug von einem Computer gesteuert wird, kann das ein wichtiges Argument für den Einsatz solcher Autos sein. Allerdings: Ein Tempolimit auf der Autobahn, konsequente Geschwindigkeitskontrolle, bauliche Maßnahmen in Tempo-30-Zonen können sowohl die gefährliche Raserei auf der Autobahn als auch eine aggressive Fahrweise zumindest einschränken – dafür bedarf es keiner Robotaxis. Aus Klimaschutzaspekten brauchen wir nicht mehr Autos, sondern weniger – und zwar unabhängig ob Diesel, Benziner oder elektrisch. Statt dessen benötigen wir einen preiswerten oder kostenlosen sowie gut ausgebauten ÖPNV, Schiene statt Lkw sowie fahrradfreundliche Städte – Paris, Amsterdam, Kopenhagen sowie viele kleine und mittlere Ortschaften machen es vor. In jenen Gebieten, wo Menschen tatsächlich auf Pkw angewiesen sind, kann ein privates Auto vermutlich nicht ohne echte Alternative ersetzt werden. Allerdings: Auch dort wäre in den allermeisten Fällen ein (von der Gemeinde subventioniertes) Elektrofahrrad immer noch sinnvoller als ein Auto. Seit Jahren steigt die Anzahl der zugelassenen Pkw in Deutschland. Für eine echte Mobilitätswende – die Aspekte des Klimaschutzes, der Flächenversiegelung, Instandhaltung bestehender Straßen und Autobahnen, Umweltzerstörung bei der Förderung seltener Erden, Kinderarbeit in Minen, anfallender Elektroschrott etc. berücksichtigt – müsste sich dieser Trend schleunigst umkehren. Robotaxis sind vermutlich genau wie Elektroroller eher Teil des Problems als Teil der Lösung und dienen einzig dem Verkauf weiterer Autos.

Florian Osuch, Berlin

Ross und Reiter nennen

Zu jW vom 11.9.: »Versäumnis mit Tragweite«

Der Beitrag zum Sammelband über den Ukraine-Krieg regt in der Tat zum Weiterdenken an. Der Herausgeberin Köstner ist zuzustimmen, dass »kein Krieg ohne seine Vorgeschichte zu verstehen« ist. Worin besteht aber das eigentliche Verständnis, wenn sie feststellt: »Die Verantwortung für den Angriffskrieg trägt allein Putin.« Um sogleich fortzufahren: »Aber daran, dass er überhaupt an den Punkt gekommen ist, wo er die Entscheidung traf, einen politischen Konflikt militärisch zu lösen, (…) ist die Politik der US-geführten NATO mitverantwortlich.« Zum einen, bei der Entscheidung Putins handelte es sich nicht so sehr um einen politischen Konflikt, als in erster Linie um einen vitalen sicherheitsrelevanten (NATO-Osterweiterung, Truppenstationierungen, Militärmanöver), der hätte politisch gelöst werden können und müssen. Aber dazu gehören alle Beteiligten. Russland war dazu, wie die Entwicklung gezeigt hat, seit 2014 bereit. Außerdem, wenn es einen Mitverantwortlichen gibt, dann kann der Erstgenannte nicht allein verantwortlich sein. Ohne NATO gäbe es keine NATO-Osterweiterung, gäbe es auch keinen Ukrai­ne-Krieg seit 2014.

Andrej Reder, per E-Mail