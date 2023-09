Generalshotel retten!

Annette Riedl/dpa Beginn des Abrisses des historischen Generalshotels am Freitag, eine Person wirft Teile des Interieurs von der Terrasse

In einem offenen Brief protestieren u. a. Brandenburger Landespolitiker, Architekten und Wissenschaftler gegen den Abriss des denkmalgeschützten Generalshotels durch den Bund am Flughafen BER:

Das denkmalgeschützte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER ist akut vom Abriss bedroht. Im Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung des BER war ein neues Regierungsterminal geplant. 2022 bestätigte das Bundesfinanzministerium den Verzicht auf einen Neubau. Statt dessen soll das Interimsgebäude am BER weitergenutzt werden. Damit ist der Grund für den Abriss des Generalshotels entfallen und der Weg frei für den Erhalt des Denkmals.

Errichtet zwischen 1947 und 1950 auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach dem Entwurf des Architekten Georg Hell (1906–1986), schrieb das auch als Generalsvilla bezeichnete Gebäude Zeitgeschichte und ist bis heute authentisches Zeugnis der Historie des Flughafens Schönefeld. Es diente als Sonderabfertigung für hochrangige Persönlichkeiten der DDR und internationale Gäste. Später wurde es auch von der Bundesregierung genutzt, die hier Staatsgäste aus aller Welt empfing. Es war bis ins Jahr 2022 durch die Bundespolizei in Nutzung. Inzwischen steht es leer.

1996 wurde das Generalshotel als Denkmal unter Schutz gestellt und in die Landesdenkmalliste Brandenburgs eingetragen. Der Denkmalstatus besteht bis heute. Das Gebäude gilt als bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne in Brandenburg und ganz Ostdeutschland. Die Deutsche Bauzeitung beschrieb es im Mai 2011 als »das perfekte Denkmal. Historisch und architektonisch bedeutend, hochkarätig ausgestattet, kontinuierlich genutzt und ausgezeichnet erhalten.« Neben hochwertiger Fassaden- und Eingangsgestaltung sind baugebundene Kunstwerke und aufwendig gearbeitetes Originalinventar erhalten, darunter Metallgestaltungen von Fritz Kühn.

Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses für die Errichtung des Flughafens BER wurde das Generalshotel 2011 gegen das Votum der Landesdenkmalpflege zum Abriss freigegeben. Um das Gebäude erhalten zu können, ist keine Änderung des Beschlusses nötig. Lediglich der Abriss ist nicht zu vollziehen.

Das Gebäude ist im Besitz des Bundes und wird von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung verwaltet, welche auch den Abriss planen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben im Bausektor inzwischen hohe Priorität. Intakte Gebäude sollten erhalten werden. Denkmal- und Klimaschutz gehen hier Hand in Hand.

Wir fordern ein Moratorium, um den unmittelbar bevorstehenden Abriss zu verhindern und über neue Konzepte für den Erhalt und die Nutzung ins Gespräch zu kommen.

Die Bundesregierung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sind aufgefordert, den kurzfristig geplanten Abriss zu stoppen. Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg sowie die Flughafengesellschaft sind aufgefordert, sich für den Erhalt einzusetzen.

