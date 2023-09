Warmduscher des Tages: Bundeswehr

Carsten Rehder/dpa Haben bereits ihr Seepferdchen: Kampfschwimmer vom Kommando Spezialkräfte der Marine in der Ostsee

So kennt man sie, die Halbstarken im Schwimmbad – erst auf dicke Hose machen und kaum werden sie zur Räson gerufen, auf die Tränendrüse drücken. Eigentlich ist das lichtdurchflutete Auebad in Kassel ja für alle da – »ob Sport- oder Freizeitschwimmer, Sprungkünstler oder Rutschkönig, Schwimmflügel- oder Entspannungsheld«, heißt es auf der Website. Aber als diese Typen auftauchten, war es vorbei mit der Toleranz der Badegäste. Vier Soldaten waren am Dienstag im Becken – in Uniform und mit einem Nachbau des Sturmgewehrs G36 hantierend, berichtet die HNA. Dass das nicht sonderlich auf Gegenliebe stieß, ist kaum verwunderlich. Eine Frau habe sich bei der Truppe beschwert und sei rüde angepöbelt worden: »Ziehen Sie ’ne Nummer und stellen sich hinten an.« Die Frau empfahl daraufhin eine Schulung: »Wie verhalte ich mich in Friedenszeiten gegenüber Zivilisten.«

Mit derartiger Ablehnung kommt Presseoffizier Remo Templin-Dahlenburg gar nicht klar. Man mache das alles ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern übe für den Ernstfall. Da muss ihm wohl der Sinn eines Schwimmbads entgangen sein, das ist nun mal da für Jux und Tollerei und nicht für den Ernstfall. Ein weiterer Hinweis der aufgebrachten Frau – »Dann geh doch in der Fulda schwimmen, da gibt es auch genug Wasser« – ist somit durchaus berechtigt, das Land wird eben nicht im 50-Meter-Becken verteidigt. »Wir müssen halt üben«, barmt ein anderer Presseoffizier namens Michael Meysing, der Bundeswehr-Standort in Fritzlar verfüge über keine Trainingsmöglichkeit. Es ist jedenfalls nicht die Schuld der Badegäste, dass bei 100 Milliarden Sonderschotter zwar jede Menge für den US-Rüstungsmulti Lockheed Martin abfällt, aber nichts für ein Schwimmbecken in der Kaserne.