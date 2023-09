Rechtes Gerangel

Daniel Karmann/dpa Die volle Pracht entfaltet sich erst neben den Parteifahnen von CDU und FDP: AfD-Fähnchen

Auch verlogene Phrasen entwickeln ein Eigenleben. Dass Friedrich Merz Ende 2021 davon sprach, seine Partei unterhalte eine »Brandmauer zur AfD«, fliegt der Union nun, da sie versucht, politisch zu manövrieren, um die Ohren. Das, was sich am Donnerstag im Thüringer Landtag zutrug, war ein solches kalkuliertes Manöver. Und anders als im Februar 2020 bei der Kemmerich-Wahl fand die Operation diesmal mit voller Rückendeckung der Bundespartei statt: Auch liberale Flügelleute der CDU wie die stellvertretende Bundesvorsitzende Karin Prien sprangen den Thüringer Parteifreunden bei. Auch sie hält den kleinen Ausflug nach weiter rechts offensichtlich für erforderlich.

Warum ist das so? Die Union schlägt sich erfolglos und sichtbar ratlos mit dem ernsten Problem herum, dass sie kaum von der Krise der Ampelregierung profitiert. Das alte Pendel der Bundespolitik – was das »rot-grüne« Lager an Zustimmung verliert, gewinnen CDU und CSU (und umgekehrt) dazu – funktioniert nicht mehr. Hier hat sich die AfD eingeschaltet, die außerdem in starkem Maße Nichtwähler mobilisiert. Was die Union auf der einen Seite an Laufkundschaft hinzugewinnt, gleicht kaum die Abgänge nach der anderen Seite aus: nämlich den Übergang erheblicher Teile ihrer klassischen Klientel zur AfD.

In den drei ostdeutschen Ländern, in denen 2024 gewählt wird, ist der Umschlag bereits erfolgt: Hier hat die AfD die Union abgehängt. In Thüringen, wo sie einmal mit absoluter Mehrheit regierte, hat die CDU zusätzlich das spezielle Problem, dass sie die Ramelow-Regierung seit 2020 stillschweigend toleriert. Informell regiert sie mit, weil die Minderheitsregierung jedes Gesetz mit ihr abstimmen muss. Diese Einflussposition spitzt aber die Krise der CDU zu: Teile der Wählerschaft, der Basis und der Funktionäre hätten, das zeigte die Kemmerich-Episode, schon 2019/20 eine Kooperation mit der AfD bevorzugt. Durch die Intervention der Bundes-CDU wurden sie damals an Ramelow gekettet. Dass der wie ein Ehrenmitglied der CDU regiert, ändert nichts an der Erosion des konservativen Milieus nach rechts.

Um die zu stoppen, verlegt man sich bei der Thüringer CDU nun darauf, mit kontrollierten Provokationen die Botschaft auszusenden, dass man absolut bereit ist, die AfD fallweise für eigene Anliegen in Stellung zu bringen. Dass man Ramelow tatsächlich stürzen will, ist kaum anzunehmen. Wahrscheinlicher ist, dass solche Aktionen dosiert wiederholt werden, bis 2024 gewählt wird.

Zumindest einen vorteilhaften Effekt hat das: Die Höcke-AfD erhält Gelegenheit, sich für diejenigen, die ihrem »sozialen« Anstrich auf den Leim gegangen sind, kenntlicher zu machen. Diese Partei, das zeigt Höckes neuerliche Verzückung angesichts der in Erscheinung getretenen »bürgerlichen Mehrheit« im Landtag, will nichts sehnlicher sein als Teil einer neoliberalen Bürgerblockregierung. Die Popularisierung dieser Einsicht dürfte politisch allemal ertragreicher sein als die zehnte »Höcke ist ein Nazi«-Kampagne.