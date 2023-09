Carlsen Verlag Erinnert an Alphonse Mucha: Die Bildsprache von Gaëlle Geniller

Wenn alles nur nervig ist und der Alltag richtig blöd daherkommt, dann ist »Im ewigen Kreis« die richtige Trostlektüre. Das neue Buch der Leipzigerin Christiane Haas hält auf jeder der 140 Seiten eine neue Anekdote aus dem Leben der Autorin und Zeichnerin bereit. Inhaltlich widmen sich diese wieder einmal den schrägen Alltagsbeobachtungen, die Haas auszeichnen. Dabei verfolgt sie in ihrem jüngsten Werk einen sehr persönlichen Ansatz. Hier stehen zwar erneut alltägliche Absurditäten im Fokus des Geschehens, doch nun drehen diese sich hauptsächlich um die neuen Herausforderungen, denen sie als Schwangere und als Mutter begegnet.

Schnell, schlagfertig, lebendig und mit einem bemerkenswerten Blick für Skurriles präsentiert die Autorin Geschichten mit großem Wiedererkennungseffekt. Ungefragte Ratschläge zur Kindererziehung von Fremden oder Wechselbäder der Gefühle hinsichtlich der eigenen Eignung als Mutter dürften allen, die Kinder haben, bekannt vorkommen. Dennoch ist »Im ewigen Kreis« keineswegs nur ein Buch über Elternschaft, einige der Comicminiaturen spießen auch andere bemerkenswerte Alltagsbegebenheiten auf, wie sie Haas in ihrem Leipziger Kiez beobachtet. Bei allen Minigeschichten, die sie mit viel Sprachwitz in wenigen Worten und skizzenhaften, aber lebendigen Federstrichen festhält, betont die Autorin, dass sie diese tatsächlich so erlebt und nicht extra zugespitzt hat.

Nichts heil

Wie es sich anfühlt, wenn man verzweifelt versucht, in allem perfekt zu sein, aber jeden Tag aufs neue an seine Grenzen stößt, weiß Amalia nur allzu genau. Sie ist die Protagonistin der gleichnamigen Graphic Novel von Aude Picault. Ausgehend vom niedlichen Cover mit Blumenwiese wäre hier eigentlich ein zuckersüßes Heile-Welt-Märchen zu vermuten. Doch leider ist in Amalias Geschichte, die wenige Jahre voraus in der Zukunft spielt, nichts wirklich heil: Der letzte Wal ist auf dem letzten Eisberg gestrandet, die Klimakatastrophe schreitet rasant voran, während sich an der zerstörerischen Art des Wirtschaftens nichts geändert hat. Amalia arbeitet bei »Future Growth«, einem Finanzberater, der Leistungsdruck und unbezahlte Arbeit in wohlklingende Euphemismen kleidet. Ihr Mann Karim ist in einer Brotfabrik tätig, deren Leitung die mangelnde Qualität ihrer Produkte ebenso egal ist wie das Grundwasser, das sie mit Pestiziden verseucht.

Doch nicht nur die täglichen schlechten Nachrichten und der Job setzen Amalia zu. Sie versucht zudem für Karims Teenagertochter Nina im Insta-Fieber und für Lili, das gemeinsame Kind im Kitaalter, eine perfekte Mutter zu sein, auch wenn sie das tägliche Pensum nur noch durch Boosterpillen schafft. Letztendlich ist dieser Zustand aber nicht weiter durchzuhalten. Amalia kollabiert – ebenso wie die Natur um sie herum. Es muss also dringend etwas geschehen, und tatsächlich ziehen Amalia und die anderen Mitglieder ihrer Familie die Reißleine, um für sich und für diesen Planeten eine Kehrtwende einzuleiten.

Mit Leichtigkeit und Schwung bringt Picault einen eindringlichen Appell zur Abkehr von kapitalistischer Ausbeutung und neoliberaler Politik zu Papier, der jedoch nie schulmeisterlich wirkt. In liebliche Bilder verpackt, behandelt sie scheinbar schwerelos die kritischen Themen unserer Zeit – und sät einen Funken Hoffnung, dass wir alle, ebenso wie die Familie, noch eine Chance haben, unser Leben und die Welt zu verändern, wenn wir tatsächlich etwas tun, anstatt einfach so weiterzumachen wie bisher.

Träume fernab

Hoffnung und Zuversicht verströmt insbesondere die Neuerscheinung »Die Blüte« von Gaëlle Geniller. Diese gut 220 Seiten starke Graphic Novel ist zeitlich im Paris der 1920er Jahre angesiedelt und zeigt, wie es sein könnte, wenn wir unabhängig von zugeschriebenen Geschlechterstereotypen einfach so sein dürfen, wie wir wollen – und lieben können, wen wir wollen. Genier nimmt uns in ihrer liebevoll erzählten Coming-of-Age-Story mit in die »Blüte«, einen Pariser Nachtclub, wo einige Tänzerinnen allabendlich ihre Talente präsentieren und wie in einer großen Familie zusammenleben.

In diesem Hort der Weiblichkeit, an dem Männer nur im Publikum geduldet sind, wächst Rose auf. Er ist der Sohn der Besitzerin und inzwischen ein junger Mann von 19 Jahren. Stets hat er es genossen, zwischen all den freien, kreativen Geistern aufzuwachsen, denen seine Mutter eine Heimat fernab von üblichen Rollenerwartungen und familiären Verpflichtungen bietet. So entwickelt auch er bereits von Kindesbeinen an eine große Leidenschaft für den Tanz und beginnt nun, mit Hilfe der anderen Künstlerinnen, selbst in der »Blüte« aufzutreten. Bald wird Rose dort zum gefeierten Star. Tief verunsichert, was diese Popularität für ihn bedeutet, findet er Unterstützung und Liebe beim reichen Verlegersohn Aimé. Egal, ob in Frauenkleidern auf Soirées der Pariser Gesellschaft, auf Sommerfrische am Landgut des Freundes oder abends beim Ausdruckstanz auf der Bühne: Rose weiß Aimé stets an seiner Seite. In sanften Farben und wunderschönen Bildern im Stil der 1920er Jahre, die an Plakate von Alphonse Mucha erinnern, hat Geniller eine Geschichte zum Freuen und Träumen erschaffen, bei der gesellschaftliche Konventionen zwar vorhanden sind, diese aber mit Mut und Offenheit überwunden werden können. Ihr Comic ist sicherlich auch für Jugendliche eine inspirierende Lektüre – und wir brauchen mehr davon!