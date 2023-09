Disput mit Mumie

Henry Romero/REUTERS

Was den Fortschritt anbelangt, so sei er eine Zeitlang eine rechte Plage gewesen, aber fortgeschritten sei er nie, heißt es in Edgar Allen Poes »Some Words With a ­Mummy« (Disput mit einer Mumie). Poes Mumie war noch ein vollendeter Gentleman und hatte entsprechenden Durchblick. »Ich lebe in der Überzeugung, dass alles falsch und schiefgeht«, lamentierte sie. Dass mehr als ein Jahrhundert später zwei ihrer Berufsgenossen dem mexikanischen Parlament vorgeführt werden, konnte sie nicht ahnen. Zwei Kisten mit den angeblichen mumifizierten, tausend Jahre alten Überresten von »nichtmenschlichen Wesen« präsentierte der Journalist Jaime ­Maussan am Dienstag während einer Anhörung im Parlamentsgebäude. Organisiert wurde die unerhörte Anhörung von dem Abgeordneten Sergio Gutiérrez »im Namen des öffentlichen Interesses«. Die Authentizität der Mumien, die Maussan in Peru entdeckt zu haben behauptet, ist freilich fraglich. (aha)