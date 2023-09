Marja Helander Marja Helander: Filmstill aus der Videoarbeit »Trambo« (2014)

Bis in ins frühe 17. Jahrhundert reicht die Abwertung der Kultur der samischen Bevölkerung in Skandinavien zurück. Im Zuge der Christianisierung wurden schamanische Praktiken unterdrückt und Traditionen wie der Yoik-Gesang diffamiert. Destruktiv wirkte auch die norwegische Assimilationspolitik, die ab 1850 hundert Jahre lang wirken sollte. Die norwegische Regierung etablierte Internate, verbot dort das Sprechen samischer Sprachen und das Ausleben samischer Kultur. Nicht von ungefähr ist »Mii leat ain dás« (Wir sind noch da) ein Wahlspruch der Sámi geworden. Er macht deutlich, dass trotz aller Unterdrückungsbemühungen mit ihnen noch immer zu rechnen ist.

Die trotzige Losung findet sich auch auf einem seidenen Schultertuch der samischen Künstlerin Anniina Turunen. Das Tuch ist Teil von »Das Land spricht – Sámi Horizonte« im Hamburger Museum am Rothenbaum. Die Ausstellung zeigt eine kleine Auswahl der rund 1.300 samischen Objekte der Museumssammlung. Das damalige Völkerkundemuseum hatte sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angekauft. Die Ethnografika bilden diesmal jedoch nur den Anlass, um zeitgenössische Arbeiten samischer Künstlerinnen – es sind fast ausschließlich Frauen – zu präsentieren. »Das Land spricht« ist Teil einer Kooperation mit dem Kunsthaus Hamburg, dessen Ausstellung »Speak­ing Back« noch bis Ende September zu sehen ist und sich ebenfalls mit Künstlern befasst, die in Sápmi, dem Siedlungsgebiet der Sámi in den nördlichen Teilen Norwegens, Schwedens, Finnlands und der russischen Halbinsel Kola, ihre Heimat haben.

Da sind etwa die tragisch-schönen Fotografien der finnischen Foto- und Videokünstlerin Marja Helander. Es sind Porträts einer Landschaft, die von menschlicher Hand geformt ist. In der monströse Strommasten abstrakte Formen in die schneebedeckte Weite setzen, in denen sich die Schuttberge türmen und dabei an die Schollen in Caspar David Friedrichs »Eismeer« erinnern. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ist der gewaltvolle Eingriff, mit der sich die Bewohner Sápmis heute konfrontiert sehen. Schon in den 1980er Jahren protestierten sie gegen die Errichtung des Áltá-Staudamms im Norden Norwegens. Der Protest blieb erfolglos, führte aber zur Einführung des Sámediggi, des samischen Parlaments in Norwegen. Jüngst sind es Windkraftanlagen und mit ihnen neue Straßen und Stromleitungen, die das Land in Beschlag nehmen und das Weideland für die Rentierzucht schwinden lassen.

Im Vergleich zur Geschichte der Kolonisierung des globalen Südens ist der nordische Kolonialismus noch kaum ein Thema. Dabei sind die Pa­rallelen schlagend: christliche Mission, Unterdrückung der indigenen Kultur, die Aneignung von Land und natürlichen Ressourcen und Gesetze, die in mehr als tausend Kilometer entfernten Hauptstädten geschrieben werden. Auch hierzulande pflegte man die vermeintlichen »Wilden« aus dem Norden nicht anders zu präsentieren, als man es mit Menschen aus Afrika und Asien getan hatte. Als der Gründer des Hamburger Zoos, Carl Hagenbeck, 1874 seine erste Völkerschau veranstaltete, stellte er mit seinen »Lappländern« Sámi aus Norwegen und Schweden zur Schau. Noch bis in die 1930er Jahre tourten Sámi-Darsteller durch Europa. Einer von ihnen war der Großonkel von Markku Laakso. Gemeinsam mit Annika Dahlsten greift der bildende Künstler diese Familiengeschichte auf und reinszeniert sie, indem sich beide in samischer Tracht und mit ernstem Blick vor der exotischen Kulisse des Hamburger Zoos fotografieren lassen.

Mit der Ausstellung gehen nun ausgewählte zeitgenössische Arbeiten in die Sammlung des Museums ein, darunter die grafische Arbeit »A ­journey in time« (2023) der prominenten Künstlerin Britta Marakatt-Labba. Arbeiten von ihr waren zuletzt auf der Venedig-Biennale 2022 zu sehen. Die beeindruckendste Arbeit der Ausstellung findet sich in einem eigenen Raum. Die bildende Künstlerin Outi Pieski hat samische Schultertücher zu einer Art räumlichen Malerei angeordnet und setzt damit einen kraftvollen Kontrapunkt zu Jahrhunderte andauernden Unterdrückung samischer Lebensweisen.