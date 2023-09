Jonathan Ernst/REUTERS Stückpreis um die 100.000 Dollar, bei den Arbeitern bleibt wenig hängen: Elektro-Hummer in General-Motors-Werk in Detroit

Aller Voraussicht nach hat in Detroit einer der wichtigsten US-Arbeitskämpfe der vergangenen Jahre begonnen. In der Nacht zu diesem Freitag sind bei den großen Autokonzernen der Stadt – General Motors, Ford und Stellantis (früher Fiat Chrysler) – Tarifverträge mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) ausgelaufen. Koordinierte Streiks in den Werken der »Big Three« sind vorbereitet. Wo genau die Arbeit zunächst niedergelegt wird, sollte nach jW-Redaktionsschluss – 22 Uhr Ortszeit, vier Uhr MESZ – bekanntgegeben worden sein.

In der Nacht zum Donnerstag schwor der UAW-Vorsitzende Shawn Fain in einem Youtube-Livestream die 146.000 organisierten Arbeiter auf den »historischen Moment« ein. In den vergangenen vier Jahren, in denen die ausgelaufenen Tarifverträge galten, habe »die Arbeiterklasse aufs Maul gekriegt«, begann ein kurzer Vorfilm. In der erschöpften Miene einer Afroamerikanerin, die dazu wissend nickte, blitzte Zorn auf. »Jetzt schaut das Land auf die UAW und die Big Three!« Zustimmende »Yeah!«-Rufe, die sich nach und nach steigerten: »Seid ihr es leid, runtergemacht zu werden?« »Seid ihr bereit zum Streik?«

Fains Ansprache enthielt biblische Rhetorik, aber es wurden auch Zahlen eingeblendet, etwa zur Lohnforderung der UAW: 40 Prozent plus über vier Jahre, davon 20 Prozent sofort bei Ratifizierung und dann jeweils fünf Prozent pro Jahr. Ein Balkendiagramm setzte das ins Verhältnis zu den Profiten der »Big Three« im Nordamerika der vergangenen vier Jahre (plus 65 Prozent), zu den CEO-Gehältern (plus 40 Prozent) zur Höhe der Aktienrückkäufe (plus 1.500 Prozent – weit über den oberen Bildrand hinaus). Die Inflation stieg in dem Zeitraum um 20 Prozent, bei den Arbeitskosten pro Auto waren es lächerliche vier bis fünf Prozent. »Wir sind nicht das Problem«, sagte Fain dazu. »Die Gier der Konzerne ist das Problem. Seit Jahrzehnten nehmen sich die Milliardäre alles und lassen uns um kümmerliche Reste kämpfen.«

Was die Löhne angeht, sind die Konzerne, mit denen die UWA jeweils einzeln verhandelt, ihr knapp die halbe Strecke entgegengekommen – Ford hat 20 Prozent mehr angeboten, General Motors (GM) 18 Prozent und Stellantis 17,5 Prozent –, aber die Gewerkschaft hat weiter reichende Forderungen: Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden, Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit und der Einstiegslöhne, Ende des Einsatzes von Leiharbeitern, verbesserte Betriebsrenten. Statt auch nur auf einen dieser Punkte einzugehen, erhoben die CEO Gegenforderungen, plädierten etwa für Änderungen bei der Gewinnbeteiligung zuungunsten der Arbeiter.

Die Fronten sind also verhärtet, und die UAW-Führung scheint entschlossen, einiges anders zu machen als ihre Vorgängerin, die im vergangenen Jahr gestürzt wurde. Die Arbeiter hätten »die Philosophie der Unternehmensgewerkschaft« mit ihrer Klüngelei »hinter verschlossenen Türen« satt, sagte Fain in dem Video. Und kam zur neuen »Hebelwirkungstaktik«: Zunächst sollen nur einzelne Werke »zielgerichtet und befristet« bestreikt werden, womit die Produktion schon empfindlich gestört werden könne. Während die meisten Arbeiter weiter ihr Gehalt beziehen, sollen die Streiks nach und nach ausgeweitet werden. Wichtig sei, dass die Gegenseite »im ungewissen« bleibe, welche Standorte als nächstes lahmgelegt würden. Das soll sie »aus dem Gleichgewicht« bringen.

Die UAW will jedem Streikenden 500 US-Dollar pro Woche zahlen und die Krankenversicherung übernehmen. Ihre Streikkasse ist mit 825 Millionen US-Dollar gut gefüllt. Damit wäre ein Generalstreik in allen drei Konzernen etwa drei Monate lang durchzuhalten.

Mit Blick auf die Lagerbestände hat GM wohl am wenigsten Spielraum, aber auch für Ford »steht die Zukunft unserer Branche auf dem Spiel«, wie der CEO vor dem Streik barmte. Tatsächlich fließt ein Teil der horrenden Gewinne in die Umstellung auf E-Mobilität. Wobei die Produktion von E-Autos nicht nur weniger Arbeitskräfte erfordert, sondern zum Teil auch gut ausgelagert werden kann, etwa in Batteriefabriken mit unorganisierten Arbeitern.

So spitzt der Klassenkampf sich zu in »Motor City«. Für den heutigen Freitag hat die UAW eine Kundgebung angekündigt, an der neben weiteren Kongressabgeordneten auch Bernie Sanders teilnehmen soll.