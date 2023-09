Alter Mann des Tages: Felix Magath

Axel Heimken/dpa Findet einen 60jähren Trottel besser als einen 30jährigen Könner: Felix Magath

Fußball ist Kulturkampf. Das Ausscheiden der Deutschen bei der WM in Katar war zurückzuführen auf eine abgelenkte Mannschaft. Nachdenken über den Schweinestaat Katar habe die Jungs mit der Regenbogenbinde davon abgehalten, tüchtig zu rennen und den Gegner beizeiten wegzugrätschen. Weiß der Watzke, weiß der Völler, weiß der Magath. In der Welt dieser Männer besteht diese lineare Kausalität tatsächlich: Ein mit Politik beschäftigter Spieler gibt auf dem Platz nicht alles.

Feindobjekt ist der junge Trainer. Metrosexuell, modern, schlaue Ideen über Taktik, Training und andere Nebensachen im Kopf, tut er der nationalen Spielkultur nicht gut. Erfolgsschlüssel bleiben die deutschen Kardinaltugenden Blut, Schweiß und Scheiße. Den Rest macht Kadavergehorsam. Wie bei unseren Jungs damals in Argentinien.

Misstrauen gegen die Jugend meint eigentlich Misstrauen gegen Veränderung. Gegen methodisches Durchdringen von Gewohnheiten, die für Gesetze genommen werden. »Erfahrung« wird zur Parole. Nun hat auch Felix Magath in der Frage um die Flick-Nachfolge seine zwei Cent abgegeben. Am Mittwoch bei Sky riet er von Julian Nagelsmann ab. Nicht allerdings, weil der bei La Mannschaft auf einen Rumpf von Bayernspielern stieße, mit denen er sich just überworfen hat, sondern weil er zu wenig erfahren sei. Geeigneter als Nagelsmann, der acht Saisons als Bundesligatrainer hinter sich hat und fachlich durchaus nicht zu den Schlechtesten gehört, findet Magath Rudi Völler. Der ist bislang zwar nicht durch herausragende Trainerleistungen aufgefallen, aber wenigstens gute 30 Jahre länger auf der Welt. Alte Männer empfehlen alte Männer. Surprise, surprise.

Sich selbst hat Magath übrigens auch empfohlen, Anfang der Woche. Der DFB schwieg bislang. Vermutlich muss der Verband erst mal seinen Bestand an Medizinbällen prüfen.