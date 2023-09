Grausame Routine

Francisco Seco/AP/dpa Rettungsaktion südlich der italienischen Insel Lampedusa (11.8.2023)

Alle anderen auf dem maroden Boot hatten Glück und wurden gerettet, auch seine Mutter, eine Teenagerin aus Guinea. Doch ein fünf Monate alter Junge fiel in der Nacht zu Mittwoch beim Versuch, ihn aus dem gekenterten Kahn zu retten, ins Wasser und ertrank – nur ein weiteres Opfer, das an der »Festung Europa« gescheitert ist, im Massengrab Mittelmeer. Wie Dutzende, Hunderte Boote dieser Tage starteten auch die zumeist aus Nordafrika stammenden Geflüchteten vom tunesischen Sfax aus und wurden kurz vor Lampedusa von der italienischen Küstenwache abgefangen. Während Reuters und Guardian den toten Jungen in den Überschriften ihrer Onlineartikel nennen und Jan Behrends von der Geflüchteten-NGO »Seebrücke« zutreffend von »Mord« spricht, war der Namenlose tagesschau.de nur einen Satz inmitten einer Meldung über die gegenwärtig katastrophalen Zustände auf Lampedusa wert – zu einem »tragischen Unglück« kam es da, unvermeidbar quasi.

»Lampedusa ruft den Notstand aus«, so die Überschrift des Onlinebeitrags. Mehr als 5.100 Menschen kamen am Dienstag auf der italienischen Mittelmeerinsel an, so viele wie nie zuvor innerhalb von 24 Stunden. Damit befinden sich nun knapp 6.800 Geflüchtete dort; das einzige Aufnahmezentrum ist für maximal 450 Menschen ausgelegt. Die Friedensnobelpreisträgerin EU kontert mit routinierter Menschenverachtung. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stehe im engen Kontakt mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, so eine Kommissionssprecherin. Der weitere Kampf gegen die Geflüchteten will schließlich koordiniert werden. 450 Soldaten der für illegale Pushbacks bekannten Frontex-Agentur seien bereits im Einsatz.

Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini von der faschistischen Lega nennt die Flucht der Verzweifelten einen »Akt des Krieges«, und Bundesinnenministerin Faeser reagiert in der Rhetorik zwar weniger martialisch, doch sind ihre Taten so grausam wie die Worte des Rechtsaußen von Rom: Grenzen dicht! Die Bundesregierung stoppt im Rahmen des »freiwilligen Solidaritätsmechanismus« die Aufnahme von Schutzsuchenden aus Italien – obwohl sie 3.500 Menschen in Not diesen Schutz bereits zugesagt hatte – und versteckt sich zur Begründung feige hinter der EU-Bürokratie.

Auch an anderen Mauerabschnitten der Festung geht der Horror weiter. Kerem Schamberger, Referent für Migration bei Medico International, berichtet auf dem Kurznachrichtendienst X von einer Gruppe von Geflüchteten im Fluss Evros zwischen Türkei und Griechenland, auf die am Donnerstag morgen Warnschüsse abgefeuert worden seien. Gern rechtfertigen europäische Politiker die »Notwendigkeit« der systematischen Gewalt gegen fliehende Menschen damit, man wolle schließlich keine »Anreize« für noch nicht Geflohene setzen, keine »falschen Signale« senden. Tote Säuglinge und Gewehrsalven, so scheint es, sind dann wohl die richtigen Signale.